Megtalálták annak a hajónak a roncsát, amelyen Sir Ernest Shackleton a halálát lelte

Megtalálták Sir Ernest Shackleton brit felfedező, az Antarktisz-kutatás egyik legkiemelkedőbb alakja egykori hajójának roncsát, nem messze a kanadai Labrador-félsziget partvidékétől. A Quest nevű gőzhajó 40 évvel Shackleton halála után, 1962-ben fókavadászat közben süllyedt el. A hajóroncsra 400 méterrel a víz alatt, a parttól alig 30 kilométerre bukkantak rá, és nemrég az új-fundlandi St. John's városi kikötőjébe szállították.

photo_camera A Quest-hajóroncsról szonárral készült felvétel Forrás: Canadian Geographic

Shackleton neve leginkább az 1914-ben indult transzantarktiszi expedíciója miatt lehet ismerős, amikor az Endurance hajóval vágott neki a Dél-sarkvidéket átszelő útnak. A hajót azonban a Weddell-tengeren körülzárta, majd összeroppantotta a feltorlódott jég, így a kutató a legénység többi tagjával együtt hónapokig tartó hánykolódásra kényszerült a meglehetősen instabil jégtáblákon.

Shackleton végül néhány társával együtt sok-sok száz kilométert járt be mentőcsónakokkal, hogy segítséget találjon a közeli szigeteken, és ennek köszönhetően 1916 augusztusára mindenkit épségben kimentettek a jeges pokolból.

photo_camera Az Endurance a jégtáblák között Fotó: Roger-Viollet via AFP

Az Endurance 27 fős legénységéből nyolcan a következő expedíciójára is elkísérték a hősként ünnepelt Shackletont, a Quest névre keresztelt új hajó azonban már a korabeli hajósok leírásai alapján is hagyott kívánni valót maga után. Csak a hajót megcsodáló riporterek áradoztak a modern berendezéseiről, a vezeték nélküli rádiós rendszeréről, az elektromos világításról és fűtésről, vagy a fedélzetén hordozott hidroplánról.

Az 1921 szeptemberében indult expedíció célja az volt, hogy körülhajózza az Antarktiszt, feltérképezze a partvonalát, felfedezzen távoli szigeteket és kiterjedt tengeri kutatásokat végezzen. A hajó szerkezeti hibái miatt azonban számos kényszerpihenőt be kellett iktatni az első hónapokban, decemberre pedig már Shackleton szívproblémái is előjöttek. Végül 1922. január 5-én, a Quest fedélzetén végzett vele egy szívroham, miközben a hajó a déli-georgiai Grytviken szigeténél állomásozott. Shackleton feleségének kérésére a kutatók az Antarktiszon található szigeten temették el.

photo_camera A Quest 1921-ben kihajózik a Temzén Forrás: közkincs

A Quest roncsainak azonosítása ráadásul két évvel azután történt, hogy az Endurance maradványaira is rábukkantak a Weddell-tenger mélyén. A két hajóroncs között annyi különbség az állapotukon túl is van, hogy míg az antarktiszi egyezmény értelmében a sarkvidéken ragadt Endurance emlékműnek minősül, amit így nem is próbálnak meg kiemelni, a második világháború után fókavadászhajónak használt Questre kanadai vizekben találtak rá.

A szonárokkal azonosított Quest-roncsról még idén terveznek fotókat is készíteni, de a hajó maradványainak jövője egyelőre kérdéses.

