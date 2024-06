Szauronhalat fedeztek fel Brazíliában

A brazíliában élő Myloplus schomburgkii eddig is gyanús volt a kutatók számára: ez volt az egyetlen olyan pontylazacféle, amelynek a testén egy függőleges vonal látható, bár a halbiológusok eddig is gyanították, hogy tévesen több fajt is ide sorolhattak, a vonal alakja és mérete ugyanis a különböző egyedek esetében eltérő lehet.

A gyanú beigazolódott: kiderült, hogy a M. schomburgkii leírása finomításra szorul, ezen kívül két olyan új fajt is meghatároztak, amit eddig tévesen ide soroltak. Az egyikük a vonal jellegzetes formája után a Myloplus sauron nevet kapta a keresztségben, a másik a M. aylant, ez utóbbin is függőleges vonal látható.

photo_camera A szauronhal Fotó: MACHADO ET AL., NEOTROPICAL ICHTHYOLOGY 2024

Szabad szemmel is megkülönböztethetőek

Valéria Machado, a kutatás eredményeit rögzítő tanulmány szerzője szerint azt, hogy különböző fajokról van szó, a DNS-vizsgálat mellett az érzékszervi vizsgálat is alátámasztotta: bár a különbségek nem látványosak, azért szabad szemmel is felfedezhetőek. A fajok közötti eligazodásban nem csak a vonal alakja segít: a három halnak különböző formájú a hátúszója, eltérő számú gerinccsigolyával rendelkeznek, a nőstények esetében pedig a farok alatti úszók is különböznek egymástól.

Machado szerint a megóvásuk érdekében is fontos Amazónia rejtett fajainak feltárása, de a névválasztás sem véletlen, és nem a Szemhez való hasonlatossága az egyetlen oka: a halbiológus szerint ezzel arra is fel akarták hívni a figyelmet, hogy a kutatóknak is érdemes rajta tartaniuk a szemüket Dél-Amerika eddig felfedezetlen fajain. A most leírt fajok a piráják rokonai, de a híres húsevőktől eltérően növényekkel táplálkoznak.

Az újonnan felfedezett fajok konzervációs státusza még nem ismert, ahogy a M. schomburgkiié sem. Annyi biztos, hogy egyre kedveltebb díszhalakról van szó, a folyó mellett élők pedig a húsukért is halásszák őket, ezért Machado szerint azt is ki kell még vizsgálni, hogy mekkora populációról van szó, és azt is, hogy kell-e lépéseket tenni a faj védelme érdekében.