Kedves Ész Ventura-olvasók!

A rovatot hetedik éve szervezzük meg pontversennyel és év végi nyereményekkel. Eddig 200 feladvány került kitűzésre, és ezeket a feladatokat kategorizálva is elérhetitek, megoldásokkal együtt. Ezen időszak alatt számos kitartó megoldónk volt, akiknek kiemelten is köszönjük fáradozásaikat, más olvasóktól viszont azt a visszajelzést kaptuk, hogy örülnének, ha a megoldásokat azonnal meg tudnák tekinteni, vagy esetleg kis segítséget kapnának az elinduláshoz.

Ezért úgy döntöttünk, hogy a rovatot újult erővel, de kicsit más formában folytatjuk. A pontversenyt és a díjazást elengedjük, leginkább a jóleső fejtörés lesz a cél humanoidok számára. A célcsoportot azért is hangsúlyozom, mert az utóbbi időben többször is volt rá példa, hogy egy-egy feladványra már a ChatGPT is helyesen válaszolt, vagy meg tudta írni azt a programkódot, amely a helyes megoldást szolgáltatta. A gépi tanuló rendszerek fejlődése folyamatos, és napról-napra jelennek meg az újabb, nem várt mesterséges intelligencia alkalmazások. Mint ismeretes, az AlphaGeomety például elérte a legjobb matematika diákolimpikonok szintjét klasszikus geometria feladatok terén. Mindezek szintén indokolják a pontverseny megszüntetését, mert az lassan értelmét veszti.

Ezentúl arra fogunk tehát koncentrálni, hogy könnyedebb feladványokat adjunk szerves alapú ideggócok trenírozására és karbantartására, és annak, aki igényli, kis segítséget is adunk majd a megoldáshoz. A feladványok nehézségi szintjét ezentúl nem fogjuk jelölni, de a korábbi koponyákkal kifejezve többnyire 1-2 koponyás feladványokra lehet majd számítani, amik többeknek okozhatnak sikerélményt. Elvétve azért továbbra is lesznek néha picit nehezebb feladványok, de ezek is mindenki számára megoldható, előképzettséget nem igénylő fejtörők lesznek. A megoldásokat tehát a továbbiakban nem szükséges beküldeni, de ha valaki más megoldást talál, mint ami a hivatalos megoldásban megjelenik, akkor szívesen fogadjuk a levelét az Ész Ventura már megszokott e-mail címére: eszventura@qubit.hu. Szintén erre a címre várjuk, ha kérdések merülnek fel egy feladattal kapcsolatban, illetve nagyon szívesen fogadunk feladvány javaslatokat kitűzésre.

Összefoglalva tehát a változások:

Nincs pontverseny!

Nem kell beküldeni!

Nincs év végi sorsolás!

Nincs jelölve a nehézségi szint!

A feladványok ezentúl az Ész Ventura szerzősége alatt jelennek meg.

Elérhető lesz tipp minden feladathoz!

Elérhető lesz a megoldás is azonnal!

Reméljük, hogy annak ellenére, hogy tipp is és megoldás is azonnal elérhető lesz a feladványokhoz, minél többen megpróbálják majd segítség nélkül megoldani őket. Az első fejtörő már meg is jelent: Túl sok gomb van a számológépeden? Próbáld ki ezt! Jó fejtörést kívánunk hozzá!

Ha tetszik az Ész Ventura rovat, írd meg véleményedet a Vendégkönyvbe, szponzorainknak pedig köszönjük, hogy támogatták az Ész Ventura rovatot, ők a hét év alatt az alábbiak voltak:

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.