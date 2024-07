A madárrajok repülésének alapján világelsőként oldották meg a sűrű drónforgalom biztonságos önszerveződését az ELTE kutatói

Az ELTE Biológiai Fizika Tanszék munkatársai 2009 óta foglalkoznak csoportos robotikával, rajban repülő drónokkal, ők alkották meg 2014-ben a világ első, legalább tíz egyedből álló önállóan repülő kvadrokopter flottáját. A kutatócsoport munkája most új mérföldkőhöz érkezett, ezúttal száz drón önvezető forgalmát publikálták a Swarm Intelligence folyóiratban.

A kutatócsoport „egy speciális, előre gondolkodó és minden pillanatban frissülő útvonaltervezőt ötvöztek a hagyományos bioinspirált rajrepülési modellek kölcsönhatásaival. Így az önvezető robotok optimálisan kerülik el a legtöbb közlekedési konfliktust, másrészt a mégis fennmaradókat a szomszédaikkal közvetlenül egyeztetve biztonságosan tudják kezelni” – olvasható az ELTE hétfői sajtóközleményében.

A teljesen önszerveződő, tehát központi irányítás nélküli modell hatékonyságát a kutatók először szimulációban tesztelték. Ennek során akár 5 ezer drón folyamatos nagy sebességű véletlen forgalmát is be tudták mutatni két dimenzióban, egyforma vagy különböző sebességű és/vagy prioritású egyedekkel, sőt réteges háromdimenziós eseteket is leképeztek. Ezután a modellt az ELTE Biológiai Fizika Tanszéken alapított – a nagyközönség számára a hazai drónshow-kkal hírnevet szerző – CollMot Kft. száztagú drónrajára programozták, és az önszerveződő drónforgalmat élőben is bemutatták.

photo_camera Önvezető drónok az ELTE Biológiai Fizika Tanszékének kísérleti demonstrációján Fotó: ELTE Biológiai Fizika Tanszék

Az alábbi videóban az eredmény mozgóképes összefoglalója látható:

