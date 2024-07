Jön az OpenAI internetes keresője, a SearchGPT

A ChatGPT fejlesztője, az OpenAI bejelentette, hogy SearchGPT néven mesterséges intelligencián (AI) alapuló keresőmotort dob piacra, ami a népszerű csetbottal ellentétben valós idejű hozzáférést biztosít az internethez, vagyis tényleg jó lesz arra, amire már ma is sokan használják a ChatGPT-t: egyszerű, köznyelven megfogalmazott kérdésekre lehet választ kapni, de már friss információkra vonatkozóan is.

Az AI-kereső annyiban már első látásra eltér a Google-től és társaitól, hogy nem linkeket listáz oldalakon keresztül találatok gyanánt, hanem egyből igyekszik össze is foglalni a lényeget a találatok alapján a kérdésre adott válaszában.

Az egyik bemutatott példában a „zenei fesztiválok augusztusban az észak-karolinai Boone-ban” keresésre például egy-két mondatban összefoglalja a talált fesztiválok legfontosabb tudnivalóit, majd egy linket mutat az oldalukra, az oldalsávban pedig további hasznos linkeket listáz. A lényeg, hogy keresés után folytatni lehet a találatok szűkítését, a megszokott csetbot-módban – tehát például rá lehet kérdezni, hogy a kiszemelt fesztivál családbarát-e, mennyiért adják rá a napijegyet, vagy meg lehet kérni, hogy listázza ki a fellépőket.

photo_camera Forrás: OpenAI

Egy másik példában arra kérdeztek rá, hogy melyik paradicsomfajtát érdemes elültetni Minnesotában, majd a fajták ismertetése után egy újabb kérdésre az is kiderült, hogy ezek közül melyiket lehet most ültetni.

Az egyelőre várólistás, tízezer tesztfelhasználónak elérhető prototípusként működő szolgáltatást a GPT–4 modellcsalád hajtja, de a Verge cikke szerint a cél az, hogy a keresési funkciókat végül a ChatGPT-be is integrálják. Az OpenAI ezzel nemcsak a Google-nek (vagy az egyébként szintén OpenAI-közeli Microsoft Bingnek) állítana konkurenciát, hanem a már működő AI-keresők piacán is az élre törne – közülük ma talán a Perplexity és a Komo a legismertebb.

Mivel a mesterséges intelligenciára épülő keresőmotorokat (amivel már a Google is kísérletezik) rendre az a kritika éri külső felektől, hogy az ő szövegeiket publikálja újra, a forrás megnevezése nélkül, az OpenAI a bejelentés szerint más utakon próbálkozik: újságokkal, kiadókkal és hírügynökségekkel kezdett együttműködni – például a Wall Street Journallel, a Vox Mediával vagy az Associated Presszel. A vállalatok az ígéretek szerint például abba is beleszólhatnak majd, hogyan jelenjenek meg tartalmaik a kereső találatai között.