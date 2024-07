Veszélybe került Budapest egyik utolsó „sárga utcája”, petíció indult a megmentéséért

„Védjük meg a Katona József utca keramit burkolatát!” címmel tettek közzé petíciót a helyi lakosok, miután Budapest 13. kerületének önkormányzata július 8-án bejelentette, hogy a Katona József utca felújításának (az önkormányzat szóhasználatával: humanizálásának) negyedik ütemében elbontják a kerület utolsó sárga keramitkő burkolatú útszakaszát is.

„A rekonstrukció érinti az útburkolat cseréjét és mindkét oldalon megtörténik a járdafelújítás. A munkálatok előtt az Újpesti rakpart–Pozsonyi út közötti szakasz teljes hosszában a burkolat sárga keramitkő volt, mely az utolsó ilyen burkolatú útszakasz volt a kerületben. Ezt most a teljes pályaszerkezet vastagságában elbontjuk, a keramitkőnek egy részét azonban a parkolók helyén visszaépítjük. A teljes szakaszon új szegélyköveket is kihelyezünk” – szól az önkormányzat Facebook-posztja.

photo_camera „Teknős Miklós ikonikus fotója az érintett utcarészről Bächer Iván Újlipócia című könyvében (Ulpius-ház Könyvkiadó, 2009)” Forrás: Facebook/Újlipótváros zöldterületeiért csoport

A felháborodásukat szintén a Facebookon jelző lakók bejegyzései és a hozzászólások alapján a burkolatot már fel is szedték, de ahogy a petíciót indító Kiszely Márta kommentben jelezte, „a hiányzó (sérült) kövek meg könnyen pótolhatók valamelyik kőtárból -- ezért érdemes kiállni mellette”.

Magyar útra magyar burkolatot

Az eleinte kővel burkolt pesti utakon 1864-ben jelent meg először az aszfalt, majd 15 évvel később a Kőszénbánya és Téglagyár Társulat Pesten Részvénytársaság saját fejlesztésű útburkoló anyaga, a keramit, amely különböző méretű, rendkívül tömör sárga téglákból áll. Tartóssága, sima és tiszta felülete miatt hamar terjedni kezdett, ráadásul a lovak és a kocsik is kevésbé zajosan tudtak rajta közlekedni, mint a kockaköveken.

1911-re már 375 ezer négyzetméternyi keramitburkolat borította Budapest utcáit, de aztán az 1970-es évektől az aszfaltozási technológia fejlődése miatt a legtöbb kockakő- és keramitburkolatot aszfaltra cserélték a fővárosban. A keramit legfőbb hátránya az, amiért már korábban is leginkább kisebb forgalmú útszakaszok és mellékutcák burkolására használták, vagyis hogy nedvesség hatására meglehetősen csúszóssá tud válni.

photo_camera Váci út, balra a Ganz Hajógyár kerítése, 1950 Forrás: Fortepan / Magyar Rendőr

Erre hivatkozott Puchner Gábor 13. kerületi alpolgármester is, amikor egy keramitvédő kommentre azt válaszolta: „Talán nem véletlen, hogy eltűntek a keramit kövek a városokból, sőt, nem is igazán terjedtek el. Hiszen bár esztétikus burkolat (nekem is tetszik, bár ez nyilván szubjektív), de közlekedési szempontból alkalmatlan, mert rendkívül csúszós, különösen ha vizes a felülete. Ezért is született ez a megoldás, hogy a parkolósávban megmarad, mert ott ez kevésbé szempont, de a közlekedési sávban nem praktikus. Közlekedésben az első a biztonság szerintem, fontosabb az esztétikumnál.”

Kiszely ehhez hozzátette, hogy a gyalogosok biztonságát „a mindössze 75 méteres utcaszakasz két végén levő gyalogátkelőhely szavatolja, azok nem keramit borításúak -- az utcában amúgy nincs semmi, üzlet, kávézó, stb. ami a másik oldalra hívna, tehát a járda biztonságos -- a két járdaszintbe hozott gyalogátkelőhely pedig még biztonságosabb mértékűre lassítja itt a forgalmat, egy amúgy is 30 km/h sebességű utcában”.

Az utolsók egyike

A petícióban felsorolják a keramit megőrzése mellett szóló főbb érveket:

Az érintett útszakasz világörökségi területen van, és annak megfelelő védettséget élvez.

A kulturális örökségvédelem szempontjából többszörösen is megőrzésre érdemes, úgy is mint ipar- és közlekedéstörténeti emlék, s úgy is, mint hely- és várostörténeti emlék.

A szakma jeles képviselői és a konszenzusos szakmai kánon is egyértelműen a megőrzés mellett szólnak.

Az itt lakók és az ide látogatók egyaránt veszteségként élnék meg és nem támogatják e hely- és kultúrtörténeti jelentőséggel bíró utcakép és történelmi burkolat megszüntetését.



Mint írják, a felület bordázásával csúszásbiztossá is tehető a keramit útburkolat, amire már 1937-ben nyújtottak be szabadalmat, tartósságáról pedig éppen az árulkodott, hogy az első keramit borítású utcák (Újpesti rakpart, Pozsonyi út, Jászai Mari tér, Katona József utca és a Radnóti Miklós utca Duna felőli vége) 1911-ben kapták meg a burkolatukat, vagyis a Katonában 113 évet szolgáltak a sárga téglák.

photo_camera A 11. kerületi Szabolcska Mihály utca keramitburkolata Forrás: Wikimedia Commons

A hetvenes-nyolcvanas évek aszfaltozási lázát túlélő utcák és útszakaszok közül a 13. kerületben a Katona József utca húzta a legtovább, most utolsóként bonthatják el a kerületben – a petíció szövege szerint egész Budapesten már csak az óbudai Tanuló utca, illetve az újbudai Eszék és Szabolcska Mihály utcák vannak keramittal burkolva, egy-két kisebb utcaszakaszon kívül.

A petícióban így arra kérik Tóth József polgármestert és a 13. kerületi önkormányzatot, hogy „az egyedi és karakterisztikus utcaképet adó keramit burkolatot hely- és várostörténeti, ipar- és közlekedéstörténeti emlékként őrizzék meg, és döntésük során vegyék figyelembe az itt lakók pozitív értékelését és a megőrzésre való határozott igényét is”.