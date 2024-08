Mindig is érdekelt, hogyan tanítanak be egy robotkutyát parkourozni? Jövő héten az ELTE-n te is megtanulhatod

Ingyenes robotika kurzust rendez a Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) az ELTE Informatikai Karával együttműködésben jövő kedden és szerdán, ahol négylábú robotok mesterséges intelligencia alapú szabályozásáról lehet majd tanulni. A programba egy, a robotika fejlődéséről szóló ismeretterjesztő előadás is belefért kedd délután, amire a szervezők minden robotika iránt érdeklődőt örömmel várnak.

photo_camera A kínai Unitree robotikai vállalat Go 2 négylábú robotja Fotó: Unitree

A mély megerősítéses tanulás (reinforcement learning) robotikai alkalmazására fókuszáló kurzust Forrai Benedek robotikai mérnök szervezte meg, aki a Mimic Robotics AG startup ETH Zürichen végzett társalapítója és a Védelmi Innovációs Kutatóintézet robotikai tanácsadója.

Forrai a Qubitnek elmondta, az volt a célja a gyorsított kurzussal, hogy a hazai hallgatóknak is átadjon valamit az ETH Zürich robotikai laborjaiban összeszedhető tapasztalatból. Ehhez szerinte nem kell svájci büdzsé, csak egy klassz robot, egy előadó, aki csinált már ilyet, illetve sok érdeklődő. A mérnök mellett a kurzus másik előadója Tihanyi Dániel, az ETH Zürichen robotikai mesterdiplomával végzett kutató lesz, akinek az autonóm robotika és a szabályozáselmélet a szakterülete.

Forrai, akivel hamarosan hosszabb interjút közlünk a modern robotika jelenlegi állásáról és kihívásairól, elmondta, hogy a kurzus kiindulási koncepcióját a Unitree Go2 Edu robot köré építették. Két nap alatt a hallgatók csoportos versenyfeladat keretében a négylábú robot egy mély megerősítéses tanuláson alapuló szabályozóját készítik majd el, és a betanított szabályozóikat egy szimulált akadálypályán mérik össze. Azok, amelyek jól teljesítenek, ősszel a VIKI robotikai versenyén a Go2 Edu roboton élesben is kipróbálhatják munkájuk eredményét.

link Forrás

A nyílt kurzusra augusztus 23-áig, péntekig lehet ezen a linken jelentkezni. Bár a részvétel nincs előtanulmányokhoz kötve, azt elsősorban mérnöki és informatikai területek hallgatóinak és szakembereinek ajánlják. A kétnapos előadássorozatot az ELTE Lágymányosi Campusán az Informatikai Karon tartják, augusztus 27-28-án, 9-18 óra között, az ismeretterjesztő előadás pedig kedden 17:30-kor kezdődik, ami a nem szakmabelieknek is érthető lesz.