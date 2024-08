Folytatódik a chipháború

A Kínában növekvő félvezetőipar további fejlődése kerül veszélybe azáltal, hogy Hollandia korlátozó intézkedéseket vezetne be a korábbi együttműködésekre vonatkozóan, írja a Bloomberg.

A lap értesülései szerint Dick Schoof holland miniszterelnök nem fogja meghosszabbítani a holland ASML által szállított gépekre kötött javítási és karbantartási szerződéseket, így a távol-keleti chipgyártás lemaradhat a világ élvonalához képest.

A félvezetőgyártásban használt berendezések túlnyomó részét az Egyesült Államok, Hollandia, Japán és Dél-Korea készíti, az eladott gépek mellé pedig karbantartási szerződéseket szoktak kötni. Bár Kína is jó pár berendezéssel rendelkezik mostanra, az USA-ban megalkotott, FDPR néven ismertté vált szabályozás visszavetheti az ottani félvezetőgyártás ütemét.

A Biden-adminisztráció alkotta rendelkezés célja nem is annyira burkoltan, hogy ellehetetlenítse Kína számára a csúcstechnológiás chipek beszerzését vagy az előállításukhoz szükséges technológia telepítését. Ehhez komoly exportkorlátozásokat vezettek be és hasonló lépésekre ösztönzik az iparág többi szereplőjét is Kínával szemben.

Ennek eredményeképp fontolgatja Hollandia legértékesebb techvállalata, hogy felfüggeszti a karbantartási szerződéseit a távol-keleti országban üzemeltetett csúcstechnológiás gépeit illetően. Az intézkedés egyfajta állásfoglalás is az USA és Kína között zajló technológiai küzdelemben, amiben Európa igen óvatosan próbált eddig helyezkedni, ahogy arról korábban a Qubiten is írtunk.