Ha minden megvalósulna a COP28 megállapodásaiból, radikálisan átalakulna az energiaszektor

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) friss jelentése feltárja, hogy a COP28-on mintegy 200 ország által elfogadott klímavédelmi irányelvek gyökeresen átalakíthatják az energiaszektort már az évtized végére is. Dubajban arról állapodtak meg a résztvevő országok, hogy 2030-ra beszüntetik a fosszilis tüzelőanyagok használatát, megháromszorozzák a megújulóenergia-termelés volumenét, és így 2050-re nettó zéró karbonkibocsátásúvá válhat majd az energetikai szektor.

A megállapodás viszont csak az első lépés azon az úton, ami elvezetheti az államokat a célok megvalósításához. Az IEA friss elemzése összefoglalja, hogyan lehet elérni a kitűzött célokat, miképp ültethetők át a gyakorlatba azok az elképzelések.

Az IEA-jelentés szerint a megújulók megduplázására és megtriplázására vonatkozó törekvések alapjaiban alakíthatják át az energetikai szektort, még úgy is, hogy korábban a Párizsi Klímacsúcson is hasonló célokban állapodtak meg a tagországok. Ezek betartása viszont csak nemzetközi összefogással lehetséges: szükség van a közös hálózatok fejlesztésére és olyan technológiai újításokra is, amik lehetővé teszik a megtermelt energia hatékony tárolását.

Ez, a jelentés szerint, mintegy 25 millió kilométernyi villamosenergia-hálózat építését és felújítását, valamint hozzávetőlegesen 1500 gigawatt energiatárolási teljesítmény létesítését foglalja magában. A szükséges kb. 1200 gigawatt akkumulátorteljesítmény a ma rendelkezésre álló mennyiségnek csaknem 15-szöröse.

A jelentés hangsúlyozza a villamosítás fontosságát is, összességében kb. 30 százalékos fejlesztést javasol e téren. Ahhoz azonban, hogy a felsoroltakból bármi is megvalósuljon, a szervezet szerint elengedhetetlen, hogy az államok politikailag is fontosabbnak tartsák a klímaválság kezelését, és kiemelten foglalkozzanak a területtel.

Ha a 2030-ig kitűzött célokat sikerülne betartani, az már azonnal 10 milliárd tonnával csökkenthetné a globális kibocsátást.