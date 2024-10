Banksy golyóálló mellényét árverezi el a Sotheby's

Egy Banksy által készített, az Egyesült Királyság zászlajával díszített golyóálló mellény akár 300 ezer fontért is elkelhet egy árverésen.

A Sotheby's közlése szerint ez lesz az első árverésre kerülő darab abból az öt műtárgyból álló kollekcióból, amelyet a bristoli, rejtőzködő művész 2019-ben állított ki a londoni Croydon egyik kirakatában. Öt évvel ezelőtt a brit rapper, Stormzy viselt hasonló mellényt a Glastonbury Fesztiválon. A golyóálló mellényen, amely egy rendőrségi példányból készült, a Union Jack motívuma látható, és az Egyesült Királyság városaiban történt késeléses bűncselekményekre, a bandák által elkövetett erőszakos cselekmények magas számára utal.

photo_camera A brit rapper, Stromzy által viselt darab egy kirakatban, Croydonban Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

A műalkotást a Frieze londoni kortárs művészeti vásáron mutatják be, mielőtt árverésre kerülne. Ezt követően a Sotheby’s galériájában lesz látható.

Emlékezetes, hogy 2018-ban Sotheby's elárverezte Banksy „Lány léggömbökkel” című művét, a művész egyik legismertebb, 2006-ban készült alkotását, amely pillanatokkal azután, hogy 1,042 millió fontért eladták, a keretbe épített szerkezettel – mely úgy működött, mint egy iratmegsemmisítő – részben eltüntette magát. A mű Love Is In The Bin címmel 2021-ben ismét árverésre került, és rekordáron, 18,6 millió fontért kelt el.