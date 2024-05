2 milliárd forintnál is többért kelhet el a valaha talált legnagyobb Stegosaurus

A várakozások szerint akár 6 millió dollárnál (2 milliárd forintnál) is magasabb összegért cserélhet gazdát a Sotheby's július közepi aukcióján a valaha talált legnagyobb és legteljesebb Stegosaurus-csontváz – adta hírül a brit Guardian.

A késő jura korszakban élt hidegvérű, madármedencéjű dinoszauruszfaj Apex néven emlegetett csaknem teljes fosszíliája mintegy 3,4 méter magas és hossza pedig meghaladja a 6 métert.

photo_camera Az Apex néven emlegetett Stegosaurus a Sotheby's aukciós katalógusában Fotó: Matthew Sherman/ Sotheby's

Az eddig legmagasabb 31,8 millió dolláros leütési árat egy Tyrannosaurus rex ért el 2020-ban a Christie’s aukcióján.

A Qubiten hat évvel ezelőtt írtuk meg, hogy az árveréseken értékesített dinoszaurusz-fosszíliák többnyire az Egyesült Államok magánterületeiről kerülnek elő. A paleontológusok korábban már többször is javasolták, hogy a tudományos kutatás érdekében érdemes volna létrehozni egy közadakozásból finanszírozott pénzügyi alapot, amely a múzeumok számára megvásárolhatná az aukciókon felbukkanó, tudományos szempontból értékes tételeket. Tudniillik a párizsihoz hasonló aukcióik arra ösztönözhetik az amatőr maradványvadászokat, hogy ne csak magánterületeken, hanem az ismert lelőhelyeket is megdézsmálják, holott az ilyesmit az európaiak mellett az amerikai törvények is szigorúan büntetik.



