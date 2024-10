Jövő májusban újra OFF-Biennále Budapest, a központi téma a biztonság lesz

Közép-Európa legnagyobb független kortárs művészeti eseménye, az OFF-Biennále Budapest (OFF) jövőre a biztonság témája köré építi koncepcióját. A biztonság, mint az OFF közleménye fogalmaz “mindannyiunk ösztönös igénye és alapvető joga; és amely mégis, az erről szóló kiélezett politikai viták közepette és a biztonsági szolgáltatóipar növekedése ellenére a többség számára egyre elérhetetlenebbé válik.”

photo_camera Csörgő Attila Clock work című munkája az OFF-Biennále Budapest első kiadásán, 2015-ben Fotó: Balogh Máté / OFF-Biennále Budapest Archívum

A következő OFF-ra 2025. május 1. és június 15. között kerül sor. Az OFF „arra tesz kísérletet, hogy a résztvevő művészekkel, szakemberekkel, kutatókkal közösen újragondolja a biztonság fogalmát, hogy az az uralomért folytatott verseny helyett a tolerancia, a gondoskodás és a szolidaritás közösségein, a titkolózás helyett az átláthatóságon, a sötétben tartott tömegek félelme helyett az emancipált nyilvános vitán alapuljon.”



Az OFF részletezi is a koncepciót: „A gyors és kaotikus változások, a mindennapi kiszámíthatatlanság, az ökológiai katasztrófák, a háborúk és a könyörtelen individualista verseny világában a legtöbb ember kétségbeesetten keresi az egzisztenciális, pénzügyi és szociális biztonság érzését – a szabadság csábítása elhalványult. A populista politikai irányzatok már régóta a bizonytalanság és a félelem érzésére építenek, és apokaliptikus narratívákat generálnak a fenyegető veszélyekről és ellenségekről. Egyre elfogadottabb, hogy a biztonságra hivatkozva csorbítanak polgár- és emberi jogokat, ami az autokráciák térnyeréséhez vezet.”

Az esemény számos budapesti helyszínen, helyi civil és intézményi, valamint nemzetközi együttműködések keretében jelentkezik majd. 2025 második felében pedig az OFF keretében megvalósult produkciók külföldi partnerhelyszíneken is megjelennek.

photo_camera Szem rezonátor az Erőműben. Installáció az OFF-Biennále Budapest 2015-ös, első kiadásán Fotó: Dragon Zoltán / OFF-Biennále Budapest Archívum

Jövőre lesz éppen egy évtizede, 2015-ben valósult meg a független kortárs képzőművészeti esemény, az OFF-Biennále Budapest első kiadása. Reakcióként a hazai kortárs művészet egyre szűkülő tereire és lehetőségeire, a szakma számos szereplőjének összefogásával, grassroot módon indult az eseménysorozat, amely mára a térség legnagyobb ilyen jellegű kezdeményezésévé vált. Következő kiadásai 2017-ben és 2021-ben valósultak meg, 2022-ben pedig az OFF megjelent a világ legjelentősebb kortárs művészeti nagyeseményén, a kasseli Documentán.

Az OFF közleménye szerint tíz évvel ezelőtt az OFF azért jött létre, hogy megerősítse a hazai független művészeti szcénát, és hozzájáruljon a társadalmi, kulturális és környezeti kérdésekről szóló nyilvános diskurzushoz. „Az OFF most is a nyitott, sok szempontú, elfogadó közbeszéd platformja kíván lenni, amely a kortárs művészet eszközeivel helyez figyelmünk középpontjába sürgetően fontos, mindannyiunkat érintő témákat. A civil és kulturális önszerveződést nem támogató politikai légkörben az OFF-Biennále egyike maradt azon kevés budapesti művészeti civil szervezetnek, amelyek még mindig aktívan dolgoznak a szólásszabadság tereinek megteremtésén és fenntartásán és a függetlenség megerősítésén.”