A hirosimai és nagaszaki atomtámadások túlélőit tömörítő szervezet kapta a Nobel-békedíjat

„A Hibakusa segít leírni a leírhatatlant, elgondolni az elgondolhatatlant és megragadni azt a felfoghatatlan fájdalmat és szenvedést, amelyet az atomfegyverek okoznak” – áll a Nobel-bizottság közleményében. Idén a Nihon Hidankjó (vagy Hibakusa) nevű japán szervezet kapta meg a Nobel-békedíjat a nukleáris fegyverkezés elleni fellépésükért és a nukleáris tabu létrejöttéért tett erőfeszítéseikért. A szervezet tagjai mind a hirosimai vagy nagaszaki atomtámadások túlélői.

A hibakusa szót Japánban eredetileg bármilyen bombarobbanás túlélőjére használták, a II. világháború végén bekövetkezett támadás után azonban a jelentése megváltozott, és kifejezetten az atombomba túlélőire alkalmazzák.

A legjobbkor kapták meg

A bizottság közleménye szerint a mostani díj azért is különösen fontos, mert a nukleáris béke egyre törékenyebb: az atomhatalmak modernizálják és fejlesztik a fegyvereiket, miközben új szereplők is saját atomfegyvereket szereznek be vagy fejlesztenek, márpedig egy atomháborúnak beláthatatlan következményei lennének az egész világra.

photo_camera Mimaki Tosijuki köszönőbeszédet mond Hirosimában Fotó: NAOYA AZUMA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Mimaki Tosijuki, a Nihon Hidankjó vezetője a díj odaítélését kihirdető ceremónián elmondta, hogy reményei szerint a Nobel nagyobb súlyt ad annak az igénynek, hogy a világ atomhatalmai hagyják abba a fegyverkezést. A csoport 1956 óta működik, és három fő célja van: a nukleáris háború megelőzése és az atomfegyverek betiltása, a károsultak állami kárpótlása, illetve a róluk való állami gondoskodás biztosítása. Ezek közül a célok közül kettő teljesült: a hibakusák állami támogatást és nyugdíjat kapnak, a nukleáris fegyverek betiltása azonban még várat magára.

Daniel Hogsta, a nukleáris fegyverek felszámolására irányuló nemzetközi kampány (ICAN) igazgatóhelyettese szerint a Nobel-díj nem is jöhetett volna jobbkor (az ICAN 2017-ben kapta meg a Nobel-békedíjat). Hogsta szerint talán még soha nem volt olyan nagy a veszélye a nukleáris konfliktusnak, mint most, amikor Oroszország atomfegyverek bevetésével fenyegetőzik az ukrajnai háborúban.

A békedíjat a többivel ellentétben Alfred Nobel végakaratának megfelelően Norvégiában adják át, nem Svédországban, az odaítéléséről is egy norvég bizottság dönt.