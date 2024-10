Elon Musk füllentett az autonóm robotjairól

Robotok sétálgatnak a tömegben, csevegnek a társasággal, a bárpult mögött egy robotcsapos méri a sört, ha pedig valakinek kedve szottyan rá, akár még kő-papír-ollót is játszhat valamelyik Optimus modellel.

Az egész úgy hangzik, mint ha egy sci-fiben zajlana, pedig ez megtörtént, méghozzá a múlt héten, a Tesla We, Robot című rendezvényén, ahol Elon Musk az autonóm robotok mellett „50, teljesen autonóm” járművet is bemutatott, köztük a Cybertaxit, ami a milliárdos reményei szerint a közlekedés forradalmát hozza majd el. Musk ismét megígérte, hogy a cége által fejlesztett járművek annyira önállóak lesznek, hogy menet közben akár aludni is lehet bennük, a közlekedés pedig minden eddiginél olcsóbb lesz.

Mindez túl szépnek hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, a nagy bejelentések hírértékéből pedig valamennyit levon az is, hogy Musk nem először ígéri meg, hogy mostantól minden jobb lesz – és az is, hogy az Optimus robotok esetében egyre több bizonyíték szól amellett, hogy az autonómia nagyobb részben csak mese. Annyit meg kell adni, hogy a robotok valóban önállóan sétálgattak a rendezvényen, de az esetek többi részében a Tesla munkatársai irányították őket.

Sétálni azért tudnak

A Bloomberg névtelenséget kérő forrásai szerint a robotok segítségre szorultak a kő-papír-olló játékban és a sörcsapolásban is, ez utóbbit maga a csapos is elismerte. Maga Musk is óvatosan kerülte annak a részletezését, hogy mikre képesek jelenleg az Optimus robotok, inkább a fényes jövőről beszélt, de úgy tűnik, hogy erre még valóban várni kell. Egy Optimus 20-30 ezer dollárba fog kerülni, és Elon Musk szerint ennél menőbb terméket még soha senki nem dobott piacra, de úgy tűnik, hogy a robotok még nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Musk reményei pedig szokás szerint grandiózusak: szerinte az Optimusok nemsokára mindenre alkalmasak lesznek, amit az ember csak el tud képzelni, leviszik sétálni a kutyát, játszanak a gyerekekkel, elvégzik a házimunkát – ami jól hangzik, de úgy tűnik, hogy egyelőre még egy sört sem tudnak kitölteni önállóan.