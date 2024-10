Napi egy marék pisztácia csökkentheti az időskori látásromlás kockázatát

Az alacsony makuláris pigmentsűrűség több kutatás szerint is jelentősen megnöveli az időskori makuladegeneráció kialakulásának veszélyét, de luteinnel meg lehet növelni a pigmentsűrűséget. Egy friss kutatásban azt vizsgálták, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben luteinhez jutni, és rájöttek, hogy az optimális megoldás egy marék pisztácia elfogyasztása naponta.

A kutatásban az egyik csoport tagjainak 12 héten keresztül minden nap el kellett fogyasztaniuk egy marék (57 gramm) pisztáciát, míg a másiknak nem. Mint kiderült, a pisztáciás csoport dupla annyi luteint fogyasztott naponta, mint azok, akik nem kaptak. Ennek meg is lett az eredménye: míg a pisztáciátlan csoportnál nem találtak jelentős változást a pigmentsűrűségben, a pisztáciásoknál a hatodik héten jelentős ugrás következett be. A hatodik hét után nem növekedett jelentősen a pigmentsűrűség, de a hétköznapi étkezést követőkhöz képest a különbség megmaradt.

Néhány hét után mérhető a különbség

A kutatók korábban már spenóttal és tojással is kísérleteztek, hasonló eredménnyel: ezekben az esetekben is a pigmentsűrűség jelentős növekedéséről számoltak be, ami a pisztáciához hasonlóan viszonylag hamar, az új étrend bevezetése után 4-6 héttel már megfigyelhető volt.

Tammy Scott, a tanulmány vezető szerzője szerint ez jól mutatja, hogy az étrendváltoztatással növelhető a pigmentkoncentráció, hosszabb távon pedig akár az időskori makuladegeneráció megelőzésében is segíthet a luteinbevitel megnövelése. Ez nem csak a szemnek hasznos: Elizabeth Johnson, a tanulmány társszerzője szerint a lutein gyulladáscsökkentő és memóriajavító tulajdonságokkal is bír, így a kognitív hanyatlás megelőzésére is jó lehet a pisztácia.

Johnson szerint éppenséggel a pisztáciának van még egy előnye a többi luteinforráshoz képest: elképzelhetőnek tartja, hogy a benne található olajak segítenek az anyag felszívódásában is.