Íme a 10 mesterséges intelligencia témájú játék, ami továbbjutott a Qubit társasjáték-fejlesztő versenyén

A Qubit idei társasjáték-fejlesztő versenyén a mesterséges intelligencia volt a téma, a versenyre összesen 21 játék érkezett be digitális formában (szabályokkal, fotókkal) a szeptember 15-i leadási határidőig. A zsűri a beküldött játékszabályok alapján 10 játékot válogatott be a következő fordulóba, és ezeknek az előzsűrizett játékoknak a prototípusait már be is kértük a játékosoktól.

A zsűri tesztelések után alakítja ki a végső értékelést, amely során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: a szabály érthetősége, játékélmény, tematika és annak a játékmechanikával való kapcsolata, kreatív játékmechanikai megoldások, kellékek funkcionalitása. Az idei versenyen ezen kívül a legjobb generatív illusztráció különdíját is kiosztjuk.

A zsűri tagjai Rab Árpád jövőkutató, Vágó I. Dániel (Gémklub) és Gáspár Merse Előd (Qubit). A verseny támogatói a Cubix, a MystIQueRoom, a Gémklub, az L'Harmattan Kiadó és a Pallas Athéné Könyvkiadó.

Az első forduló után versenyben maradt játékok listája beküldési sorrendben a következő.

Dopamin

A játékosoknak kreatív feladatokat kell megoldaniuk, eseteként közösen, máskor csapatokba osztva, mely felosztást a Triozin nevű készülék végzi el. A feladatok megoldásához szárnyaló fantáziára és eszeveszett asszociációkra van szükség. Akár tizenhatan is játszhatják, de csak olyanoknak való, akiket nem idegesít a kiszámíthatatlanság. A játék a generatív mesterséges intelligenciának a hasonló működésére próbál rámutatni, vagy talán inkább kifigurázni azt. A fejlesztés során a feladatok összeállításában a szerző használta a generatív mesterséges intelligencia segítségét, ahogy a Dopamin alkalmazásban elhangzó audiótartalmak létrehozásához is.

Szemétszedők

Ezt a kooperatív játékot anya és fia készítette. A történet szerint az emberiség már majdnem belefullad a szemétbe, amikor szerencsére feltalálják a költséghatékony űrutazást, és megkezdődik a szemét elszállítása a Holdra. A játékban négy egyedi képességekkel rendelkező robotot irányítva igyekszünk minél gyorsabban és hatékonyabban szétválogatni a Holdra dobált hulladékot, hogy ne lepje el azt is a sok szemét. A játékot háromféle nehézségi szinten lehet játszani hatszögrácsos pályán.

AI Explorers

Ebben a stratégiai társasjátékban a játékosok egy neuronhálózatra hasonlító táblán mászkálva AI-fejlesztőként versenyeznek, hogy különböző mesterséges intelligencia technológiákat építsenek ki. A játékosok összegyűjtött, vásárolt vagy cserélt erőforrásokat használhatnak a kutatókártyákon szereplő projektek befejezéséhez. A játékosok versengenek az erőforrásokért, de időnként együtt is működhetnek közös projektek érdekében, a be nem fejezett projektek viszont pontlevonással járnak.

MInden rt. ügy

Ennek a történetmesélős játéknak az alapja az, hogy minden, amit egy játékos egy másik játékosról mond, igazzá válik, pusztán azzal, hogy kimondja. A történet szerint egy szabotőr beférkőzött a MInden rt. legtitkosabb központjába, és hatalmas kárt okozott a cég legújabb mesterségesintelligencia-fejlesztésében. A játékosok a cég dolgozói, de hogy ki a szabotőr, azt még ő maga se tudja. A játékban a résztvevők közösen alkotják meg a MInden rt. ügy történetét a képzeletük segítségével. A játékosok bármilyen információt kitalálhatnak, csak azt nem határozhatják meg önkényesen, hogy ki a szabotőr, vagy ki nem az biztosan. A játék megnyeréséhez jó következtetési képesség szükséges, és az, hogy odafigyeljünk az apró részletekre, inkonzisztenciákat keresve a történetben.

Turing-teszt

A Turing-teszt célja, hogy egy adott gépről eldöntse, képes-e olyan válaszokat adni, mint egy ember. Ez a játék viszont azt a kérdést teszi fel, hogy vajon a nagy nyelvi modellek korában az ember tud-e olyan válaszokat adni, mint a mesterséges intelligencia. A játékban a játékosoknak 3-5 szavas választ kell adniuk különféle kérdésekre, amikre a mesterséges intelligencia is megadta a maga válaszát. Akkor jár pont, ha valaki eltalálja, hogy melyik válasz származott egy nyelvi modelltől, és azért is jár pont, ha valakinek olyan választ sikerült írnia, amivel megtéveszt másokat.

MI-t hoz a jövő?

Ebben a tablóépítő játékban az AIR Inc. (Artificial Intelligence and Robotics Inc.) holding egymással versengő leányvállalatait alakítják a játékosok. Különféle projekteket kell teljesíteniük, amik erőforrásokat és elismerést hoznak a játékosok számára, de figyelniük kell arra, hogy a fejlesztések a fogyasztók kívánságaival is egyezzenek, sőt a média is felfigyeljen rájuk, és ha véletlenül az AI öntudatra ébred, ne forduljon az emberiség ellen. A játék közel 400 komponenst tartalmaz, ezek illusztrálásához a szerző generatív mesterséges intelligenciát vett igénybe, amit a pályázatunk hatására próbált ki először.

Arcade Industry

Ebben a játékban videójátékot készítetek a mesterséges intelligencia segítségével, ami segít ötletelni, illusztrációkat készíteni és kódsorokat írni. Ha elakadnátok, további segítséget is kérhettek a MI-től, de a túl sok segítség a minőség rovására is mehet. A játék előkészületeinél meghatározzátok a videójáték alábbi ábrán is látható hat fő jellemzőjét, melyek mindegyike kétféle lehet, és ezek határozzák meg majd a pontozási szempontokat a játék során.

Cradles

A Cradles, azaz Bölcsők című családi játék az AI fejlesztésének veszélyeit igyekszik bemutatni azáltal, hogy eljátszhatóvá teszi a lehetséges forgatókönyveket a szuperintelligencia felé vezető úton. A játékban cégek fejlesztik saját MI-szoftverüket, amik köré szabályozó mechanizmusokat és gátakat építenek. A cél a lehető legnagyobb haszonra szert tenni, de a használat során mindig számolni kell a rendszer egyre növekvő önállóságával. A fejlesztett rendszert minden játékosnál egy-egy bővülő kártyapakli jelképezi, és az ebbe helyezett különféle lapok mennyisége és aránya határozza meg a rendszer használhatóságát, kontrollját és önállóságát. A gépi elme egyes elemeinek megnevezését a szerző Freud munkásságából kölcsönözte, így jelennek meg például a pakliban az ösztönt jelképező lapok mellett az ego és szuperego lapok.

NeuraDynasty

Ebben a komplex játékban a játékosok mesterséges intelligenciát fejlesztő startup cégeket irányítanak. A cégeknek azonban nemcsak a fejlesztésről kell gondoskodniuk, hanem arról is, hogy biztosítsák a szükséges erőforrásokat a rendszer működéséhez, továbbá minél több ember megismerje és megszeresse a rendszerüket. A cégeknek hat hónapjuk van arra, hogy bizonyítsák, hogy ők fejlődnek a leggyorsabban, ezáltal vezető szerepük legyen a piacon.

2097

Ez a pakliépítés alapú, asszimetrikus elemekkel rendelkező, harci témájú eurójáték nevéhez hűen 2097-ben játszódik, amikor is négy mamutcég egyikeként egy OniMind nevű elszabadult mesterséges intelligencia és robotjai ellen kell küzdenünk. Az MI befészkelte magát az USA legnagyobb önfejlesztőrobot-üzemébe, ahol saját hadászati robotokat kezdett gyártani. Az OniMind elleni háborút óriási összegekkel támogatják az államok, nemzetközi szervezetek és közösségi platformok, ezért az emberiséget fenyegető veszélyek ide vagy oda, célunk nem feltétlenül az OniMind legyőzése, hanem a lehető legtöbb profit szerzése a támogatások bezsebelésével, járjon ez akár a háború elhúzódásával.