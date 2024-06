Indul a Qubit Nagy Nyári Társasjáték-fejlesztő Versenye, az idei téma a mesterséges intelligencia

Eljött az idő, lelkes társasjáték-rajongók, amatőr és profi társasjáték-fejlesztők, hogy figyelmeteket ti is az emberiséget lázban tartó és az élet szinte minden területére kihatással lévő mesterséges intelligenciára (MI) irányítsátok: a Qubit meghirdeti a Nagy Nyári Társasjáték-fejlesztő Versenyét, amely már a negyedik a játéktervező versenyeink sorában. A díjakat a Cubix Institute of Technology, a Gémklub, a MystIQueRoom, az L'Harmattan Kiadó és a Pallas Athéné Könyvkiadó ajánlotta fel, amit ezúton is hálásan köszönünk! A verseny témája idén a mesterséges intelligencia, vagyis azt szeretnénk, ha a játékok tematikája az MI hasznára és/vagy veszélyeire hívná fel a figyelmet, illetve a technológia felhasználási lehetőségeivel, a közeljövő trendjeivel, vagy akár az MI hosszú távú hatásaival ismertetné meg a közönséget, beleértve az erős MI témakörét is.

Technikai korlátozások nélkül várunk bármilyen társasjátékot, lehet nevezni gyerekjátékkal, családi játékkal, komplex stratégiai játékkal, partijátékkal, kooperatív játékkal, egyszerű kártyajátékkal, vagy akár otthon kinyomtatható, írogatós játékokkal is.

A verseny egyik célja, hogy ösztönözzük a magyar társasjátékszerzőket, továbbá minden érdeklődőt, akinek van egy jó ötlete, hogy próbálják ki magukat a témavezérelt társasjáték-fejlesztés terén, továbbá az, hogy ezen játékokon keresztül minél szélesebb kör megismerkedjen az MI-vel kapcsolatos fogalmakkal, az MI működésével, felhasználási területeivel, veszélyeivel és mindennel, ami ehhez a témához kapcsolódik, és az életünket alakíthatja a közeljövőben.

Ezen felül a generatív MI használatát különösen hatékonynak látjuk a társasjáték-fejlesztés területén, hiszen illusztrációk generálásával meg tudja könnyíteni és gyorsítani a prototípus vagy akár egy végleges játék elkészítésének folyamatát, esetleg az arculatának kialakítását is. Ezáltal olyanok is vizualizálhatják ötleteiket, akiknek eddig erre nem volt lehetőségük. Éppen ezért az idei versenyen a legjobb generatív illusztráció különdíját is kiosztjuk.

Mik a fő feltételek?

Magyar anyanyelvű egyének vagy csapatok jelentkezését várjuk. Egy csapat vagy egy résztvevő maximum három játékkal pályázhat. További fontos feltételek:

A szerzők a részvétellel garantálják, hogy művük saját alkotás. Csak olyan egyedi alkotással lehet nevezni, amit még nem adtak ki, illetve nem tettek szabadon elérhetővé nyilvánosan. A játék eredeti ötletének időpontja nem lényeges.



A résztvevők beleegyeznek, hogy a beküldött dokumentációból részleteket, a beküldött prototípusokról pedig fotókat közölhet a Qubit a játék rövid bemutatásának céljából. A Qubit azonban nem közli a csapatok beleegyezése nélkül a teljes játékszabályt, a játék szerzői joga és további felhasználási jogai mind a szerzőknél maradnak.

Milyen játékokat várunk?

A játék típusára semmilyen megkötés nincs, ellenben a társasjáték témájának kötelezően a mesterséges intelligenciához kell kapcsolódnia. Nincs megkötés továbbá a megcélzott korosztályra, a játék komplexitására, a játékosszámra és a játékidőre sem, sőt akár egyszer játszható játékokkal is megengedett a nevezés, ha egyébként az élmény ezt a hiányosságot kárpótolja. A játék konfrontatív vagy kooperatív is lehet.

Kiegészítés: A társasjátékok nevükből adódóan legalább kétfős játékok, de manapság a legtöbb társasjátékhoz már mellékelnek egy fővel játszható szabályt, sőt a társasjáték-jellegű, de kimondottan egy főre tervezett játékok is nagyon divatosak. Ez utóbbi játékok esetében játékmechanikai szempontból többféle megoldást is szoktak alkalmazni, az egyik ezek közül az, amikor lényegében egy „mesterséges intelligencia” ellen játszik a játékos. Tekintettel arra, hogy ez a megoldás tematikusan is illeszkedik a témához, ezért ilyen jellegű egyszemélyes társasjátékokkal is megengedett a nevezés, de csak akkor, ha érdemben is kapcsolódik a játék témája a mesterséges intelligenciához, és nem csak ebben a játékmechanikai értelemben.

Milyen kellékeket használhatok?

Bármilyen kellékek használhatók, de alapvetően klasszikus társasjátékokat várunk, nem számítógépes játékokat. Applikáció vagy bármilyen számítógépes kellék csak a játékmenet segítése céljából alkalmazható. Aki nevez a versenyre, annak a játék prototípusával rendelkeznie kell, és abból egy példányt a zsűri rendelkezésére kell tudnia bocsátani. A prototípusnak és semmilyen kelléknek sem szükséges grafikailag profin kidolgozottnak lennie, elegendő, ha próbajátékra alkalmas. Előnyt élveznek azonban azok, akik a szükséges illusztrációkat generatív mesterséges intelligenciával elkészítik, és természetesen csak az ilyen játékoknak lesz esélyük a legjobb generatív illusztráció különdíját elnyerni.

Segítség: A Cubix felajánl minden pályázónak egy ingyenes részvételi lehetőséget a Prompt engineering alapok című kurzusukra, amely a versenyzők segítségére lehet. A hozzáférés eléréséhez előzetes jelentkezés szükséges a tarsasjatek@qubit.hu e-mail címen egy rövid játéktervvel.

Mi legyen a játékszabályban?

A magyar nyelvű szabály tartalmazza

a kellékek pontos felsorolását,

a játék célját,

a játék menetét,

győzelmi feltételeit,

hogy hány fővel játszható,

és hogy milyen korosztálynak ajánlott!

Szerencsés, ha a szabály a játékidőről is említést tesz, ha ez függ a játékosszámtól, akkor aszerint megadva. Ha a játék többféle verzióban játszható, akkor ezt a szabályban lehet részletezni, és kérjük megjelölni, hogy a versenyre melyik módozat a leginkább ajánlott, mert csak egy verziót fogunk tesztelni! Érdemes továbbá az optimális játékosszámot is megjelölni. Ezen felül kérjük listázni, hogy a játék készítésének mely fázisában használt az alkotó mesterséges intelligenciát, és pontosan mi készült mesterséges intelligencia által. Nem kötelező, de szívesen fogadjuk, ha a generálás folyamatát dokumentáljátok, például a használt promptokat bemutatjátok.

Hogyan küldjem be?

A játék szabályát és a prototípusról készült képe(ke)t elektronikus formában kérjük beküldeni a tarsasjatek@qubit.hu címre a szerző vagy a csapat tagjainak nevével és elérhetőségével. A szabály mellé a nyomtatható kellékek digitális verzióit is el lehet küldeni, amik nagyban segíthetik a zsűri munkáját, ennek hiányában javasoljuk, hogy a szabály legyen nagyon gazdagon illusztrált. Ugyancsak segíti a zsűri munkáját, ha végigjátszás-videót, vagy szabálymagyarázó videót küldötök, de ez nem kötelező.

Ha a játékszabály és a beküldött anyagok elnyerik a zsűri tetszését, akkor bekéri a csapattól a játék prototípusát is, amit később visszaszolgáltat a csapatnak. A beküldés postaköltsége a csapatot terheli, de személyes átadás is megoldható Budapesten.

Meddig küldhetem be?

A szabályok és fotók leadásának határideje szeptember 15. éjfél. A zsűri a prototípusokat szeptember végén kérheti be, ezek postázására az értesítéstől számítva egy hét áll majd a csapatok rendelkezésére. Eredményhirdetés várhatóan a Társasjátékok Ünnepén lesz novemberben.

Kik a zsűritagok?

A pályaműveket értékelő zsűri tagjai:

Rab Árpád jövőkutató;

jövőkutató; Vágó I. Dániel a Gémklub Stúdiótól;

a Gémklub Stúdiótól; Gáspár Merse Előd, a Qubit társasjátékos rovatának vezetője és a Társasjáték-fejlesztők Klubjának alapítója.

A szervezők és a zsűri vállalják, hogy a pályaműveket nem hozzák nyilvánosságra, azokat semmilyen módon nem használják fel, és az eredményhirdetés céljából is csak összefoglaló írást mutatnak be a játékokról, fotókkal és részletekkel, de a teljes szabályokat nem közlik, és minden további felhasználási jog a szerzőknél és a csapatoknál marad.

Mik az értékelés szempontjai?

A játékokat tesztelő zsűri elsősorban a játékélményt fogja értékelni, amihez alapfeltétel egy jól megírt játékszabály, ami legyen logikusan felépített, és ahol szükséges, szemléltető ábrákkal illusztrált. A zsűri a játékmechanika értékelésére helyezi a hangsúlyt, annak teljesen kidolgozottnak kell lennie, de fontos szempont még a témához való kapcsolódás mélysége és a játék informatív jellege a témában.

Ami a játék grafikai megvalósítását illeti, nem szükséges teljesen kidolgozottnak lennie, de a hiányosságok semmi esetre se akadályozzák a játszhatóságot. Természetesen előny, ha a grafika átláthatóvá teszi a játékot, és megadja a játék hangulatát, ha pedig generatív MI-vel készült, akkor azt külön értékeljük.

És mit lehet nyerni?

Az első helyezett nyereményei:

A második helyezett nyereményei:

A harmadik helyezett nyereményei:

Legjobb generatív illusztráció különdíja:

Ezen kívül a Cubix 20% kedvezményt biztosít bármelyik, 2025 második negyedévének végéig induló képzéséből azoknak, akiknek a játékát a zsűri bekéri.

A nyereményekről részletesebben

A BME-VIK által minőségbiztosított Cubix Institute of Technology nagy szakmai tapasztalattal rendelkező iparági szakemberek segítségével szervez IT képzéseket. A portfóliójukban található 35-nél is több képzésük között természetesen megtalálható a mesterséges intelligencia is, ami mögött általában az úgynevezett gépi tanuló rendszerek vannak. A felajánlott képzések mindegyike korlátozott létszámú mentorált online képzés rugalmas időbeosztással, élő konzultációkkal, záróprojekttel és vizsgával, amely végén tanúsítvány szerezhető. A hathetes bevezető képzés programozói tudást nem igényel, de valós iparági példákon és gyakorlati projekteken keresztül megismertet a mesterséges intelligencia fogalmaival, míg a tizenkét hetes haladó tanfolyam már a modellek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, ami teljesen új lehetőségeket nyithat meg a karrieredben. Bővebb információkat a honlapon találsz, ahol heti lebontásban is áttekintheted a tananyagot, illetve magától az oktatótól is meghallgathatod a kurzusok ismertetőjét.

photo_camera AI oktatód a Cubix-nél. Illusztráció: Cubix

A MystIQueRoom az egyik legmenőbb szabadulószobájában ajánlott fel csapatjátékot, amely valódi high-tech környezetben játszódik. A pályát az Evosofttal, Magyarország egyik vezető szoftverházával közösen építették meg, hogy valóban a jövőben érezhesd magad. A titkos laboratórium számítógépei mögött fejlesztőmérnökük már hónapok óta egy mesterséges intelligencia projekten dolgozik. Célja, hogy egy szép, új világot teremtsen, ahol az emberek munkáját szuperszámítógépek segítik. Már csak egy kicsit kell tökéletesíteni az első mesterséges intelligencia prototípuson, de nektek kell segítenetek. Valami még hiányzik, ami örökre megváltoztatja az emberiség életét… Találd meg, és nyisd ki a lehetőségek kapuját!

photo_camera A Mesterséges intelligencia pálya. Illusztráció: MistIQueRoom

A Gémklub néhány különleges társasjátékot ajánlott fel. Az X bolygó nyomában című egy olyan izgalmas, csillagászati témájú dedukciós társasjáték, amelyben a játékosok telefonos alkalmazásból érkező információk segítségével kutatják a Naprendszert, hogy kikövetkeztethessék, hol is rejtőzhet a titokzatos X bolygó. A Bűnügyi krónikák: 2400 kooperatív játék, amely a 2400-as év Párizsában játszódik, ahol az emberek közé androidok vegyültek, amely világban a mesterséges intelligencia teljesen megszokott, ahogy a kibernetikus implantátumok használata is. A Schrödinger macskája egy különlegesen csavaros ütésvivős kártyajáték, amely egy kis kvantumbizonytalansággal terhelt. Ha például a kezedben van egy 3-as, akkor az bármilyen színű lehet, de amint kijátszod, realizálnod kell. Ha például azt mondod, hogy legyen zöld, akkor ezután már senkinél nem lehet a zöld 3-as. A Harmónia című társasjátékot egyszerű szabályok, de összetett döntések jellemzik, melyben a játékosok különleges tájkorongokból építenek ki különböző élettereket, hogy minél több állatot magukhoz csalogassanak.

A felajánlott MI-témájú könyvcsomag az alábbi két könyvet tartalmazza.

photo_camera AI könyvcsomag.

Megjegyzés: a tavalyi versenyhez adott segítségből a tesztelésről és szabályírásról szóló rész idén is jól jöhet, olvassátok el! További cikkeket is fogunk közölni a generatív mesterséges intelligencia használatáról, érdemes majd figyelni a Qubit hasábjait!