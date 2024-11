A kardszárnyú delfinek simán nekimennek a világ legnagyobb halának, megbénítják és elfogyasztják

A cetcápa (Rhincodon typus) a világ legnagyobb hala, amely akár 18 méteres hosszúságot is elérhet. A fiatal példányok kifejezetten kedvelik a Kaliforniai-öböl táplálkozóhelyeit, különösen akkor, amikor a planktonsűrűség magas. Hatalmas méretük ellenére, csupán kis halakat, apró rákféléket és planktont fogyasztanak.

A kardszárnyú delfinek (Orcinus orca) az óceánok csúcsragadozói, gyilkos bálnának is nevezik őket. Magas intelligenciájuk és együttműködésen alapuló vadászati technikáik lehetővé teszik számukra, hogy igen változatos táplálékot szerezzenek maguknak. Ez a menü a fókáktól és tengeri teknősöktől kezdve a cápákon át egyéb halakig terjed. Turisták és kutatók megfigyelései alapján most úgy tűnik, hogy a cetcápák is felkerültek az étlapjukra – írja az IFL Science a Frontiers in Marine Science című szaklapban megjelentekre hivatkozva.

A kutatók szerint a Kaliforniai-öböl déli részén él egy olyan kardszárnyúdelfin-csoport, amely kifejezetten cápákra és rájákra vadászik. Ez a kardszárnyúdelfin-csoport 2018 és 2024 között négy esetben támadott meg cetcápákat a térségben. A turisták által megosztott videók és fényképek még részletesebb betekintést nyújtanak a viselkedésükbe, és lehetővé teszik a kutatók számára, hogy az egyes egyedeket azonosítsák hegeik és jellegzetes mintázataik alapján.

„A vadászat során az egész csoport együtt dolgozik: a kardszárnyú delfinek ütéssel fordítják hasával fölfelé a cetcápát. Ebben a helyzetben a cápák immobilis állapotba kerülnek, vagyis elvesztik az önkéntes mozgás képességét, és nem tudnak mélyebbre menekülni” – magyarázza Higuera Rivas, szakértő. „Így a kardszárnyú delfinek könnyebben és gyorsabban férnek hozzá a cápa medence környéki szerveihez, amelyek számukra táplálkozási szempontból különösen fontosak.”

A cetcápák számára ez szörnyű pusztulást jelent, azonban kiemeli a kardszárnyú delfinek intelligenciáját és vadászati technikáit. A kutatócsoport szerint a megfigyeléseknek számos következménye lehet, különösen a cetcápákra kíváncsi turisták szempontjából. A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy a cetcápák a klímaváltozás, valamint a sebezhetőségük miatt eltűnhetnek a térségből. Jelenleg veszélyeztetettként tartják nyilván őket.

