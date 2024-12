Minden századik ember epilepsziásnak tekinthető, mégis nagyon keveset tudunk a betegségről

Az epilepsziás rohamokat a köztudat az úgynevezett „grand mal”, vagyis nagy görcsrohammal azonosítja, ez a típus azonban csak a rohamok egy részét teszi ki. Kisebb és rövidebb ideig tartó görcsrohamai nagyon sokaknak lehetnek, ezért az epilepszia mint kórkép felismerése is rendkívüli kihívást jelent. Fabó Dániel neurológus, epileptológus, a Semmelweis Egyetem Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika Epilepszia Centrumának korábbi vezetője úgy látja, Magyarországon minden adott ahhoz, hogy a betegek egy része meggyógyulhasson; a szakember a Qubit podcastjának friss epizódjában arról is beszélt, hogy a gyógyszerek mellett agysebészeti eljárások is segítik a kezelést.

A Szegedi Tudományegyetem klinikájának munkatársa több száz érintettel foglalkozott már húszéves pályafutása alatt, a legnagyobb kihívásnak mégis azt tartja, amikor a betegek nem elég együttműködők ahhoz, hogy meggyógyuljanak. A tartós javuláshoz ugyanis nem elég az orvosi támogatás, a kulcs a gyógyszer, ami az esetek túlnyomó többségében tartós javulást hoz, 70-75 százalékban pedig teljes tünetmentességet lehet vele elérni.

photo_camera Fabó Dániel neurológus szakorvos a novemberi Qubit Live-on. Fotó: Fórizs Dániel

Amikor a gyógyszer nem elég, az agyműtét segíthet a pácienseknek – Fabó erre a területre specializálódott. EEG segítségével meghatározzák azokat az érintett agyterületeket, amelyek kimetszésével megakadályozható, hogy a jövőben is rohamok képződjenek. Ez viszont nem mindig járható út: nyilvánvaló, hogy vannak olyan funkciók, amelyekről senki nem mondana le, még akkor sem, ha egyébként az epilepsziában érintett agykérgi részek működése már eleve nem tökéletes.

Milyen gyakorisággal fordul elő az epilepszia és milyenek a lefolyásának lehetséges forgatókönyvei? Milyen fejlett sebészeti megoldások léteznek az epilepszia kezelésére? Milyen állapotban van a kórkép magyarországi diagnosztikája? Kell-e tartani a villódzó fényektől, okozhat-e epilepsziát egy mozi- vagy rajzfilm, és elmúlhat-e a gyermekkorban kialakult betegség a serdülőkor alatt? Többek között ezekről is szó esik az adásban.

