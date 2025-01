Visszahozná az iskolákba a Bibliát, a latint és a memoritereket, bírálják az olasz oktatási minisztert

Retrográdnak és nosztalgikusnak bélyegzik bírálói azt a törekvést, hogy az olasz általános és középiskolai tantervekbe kerüljön vissza a Biblia olvasása, a latin nyelv és a memoriterek, azaz versek megtanulása kívülről – írja az olasz oktatáspolitika körüli vitákról a Guardian.

Az oktatási miniszter, Giuseppe Valditara, az általa egy jobboldali lapban (Il Giornale) bemutatott új elképzelések indoklásaként azt mondta, hogy a gyerekeknek fel kell fedezniük az olvasás ízét és meg kell tanulniuk jobban írni. A miniszter nem állította, hogy az általános iskolákban szerepet szánnak a Bibliának, más minisztériumi források szerint azonban a szentírás valamilyen formában jelen lesz a tervezett tananyagban, már csak azért is, mert „számos irodalmi, zenei és képzőművészeti alkotás inspirációs forrása, és civilizációk kulturális örökségét befolyásolta”.

A latint választható nyelvként újra bevezetnék a középiskolákban, a történelemórákon pedig Olaszországot, Európát és a nyugati világot helyeznék előtérbe, „azonban ideológiai előítéletek nélkül” – mondta Valditara az Il Giornale című lapnak.

A miniszter a memoriter felélesztését is támogatja, kezdetben egyszerű szövegeket használva, aztán a gyerekek áttérhetnének a nagyobb kihívást jelentő szövegekre is – tette hozzá. Az olvasásról szólva megemlítette a klasszikus eposzokat, a görög mitológiát, sőt az északi mondákat is, amit egyesek összefüggésbe hoznak Giorgia Meloni miniszterelnök rajongásával A Gyűrűk Ura iránt.

photo_camera Giuseppe Valditara (balra) okatási miniszter egy tévéinterjún, Rómában, 2024 decemberében Fotó: MASSIMO VALICCHIA/NurPhoto via AFP

Az olasz sajtóban megjelent hírek szerint az olvasmánylistán számos 19. és 20. századi olasz költő és író, köztük Giovanni Pascoli és Umberto Saba könyvei szerepelnek majd, de helyet kapnának Stephen King művei is.

Az elképzelést támogatók Valditara „bátorságát” dicsérik, politikai ellenfelei azonban élesen bírálják a koncepciót. Elly Schlein, a balközép Demokrata Párt vezetője szerint Valditara „összekeveri a tekintélyt a tekintélyuralmi rendszerrel és nosztalgiája van a pofonok korszaka iránt”. Az Öt Csillag Mozgalom szerint a miniszter „ahelyett, hogy elkísérné a diákokat az új évezredbe, visszavinné őket az 1950-es évekbe.” Az Öt Csillag felteszi a kérdést: „Mi lesz a következő? Visszahozza a fekete-fehér tévéket?”

Eközben diákok is tiltakoztak Valditara elképzelései ellen, amikor a miniszter csütörtökön látogatást tett Lecce egyik iskolájában. „Szétesnek az iskoláink, a pénzt oktatás helyett fegyverekre költik, de a miniszter és a Meloni-kormány válasza minden problémára az elnyomás” – írják közleményükben a tiltakozó diákok.

Az oktatási minisztérium új irányelvei azt követően láttak napvilágot, hogy szeptemberben visszaállították az iskolákban a rossz magaviseletű diákok megbuktatását.