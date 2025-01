Számos antibiotikum, vírusellenes szer és vakcina a demencia kezelésében is hatékony gyógyszer lehet

Egy frissen publikált, a Cambridge-i és az Exeteri Egyetem által vezetett kutatás eredményeit tömörítő tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy több olyan gyógyszer is forgalomban van már, amely hatékony lehet a demencia tünetegyüttes kialakulásának megelőzésében vagy a betegség súlyosbodásának lassításában. Az Alzheimer Association-ben közzétett tanulmány szerint ilyen gyógyszerek lehetnek az egyes antibiotikumok, antivirális szerek, gyulladáscsökkentők és bizonyos vakcinák is.

A világszerte egyre több embert érintő demencia néhány évtizeden belül óriási problémát jelenthet a modern társadalmakban, ahol a népesség elöregedése miatt olyan sokan élhetnek majd együtt a tünetekkel, hogy a foghíjas ellátórendszer képtelen lesz róluk megfelelően gondoskodni. Magyarországon is vannak olyan kutatási programok, amik a megelőzés lehetséges módját kutatják, azonban a valódi stratégia hiányzik.

link Forrás

A két egyetemen dolgozó szakemberek 14 kutatás eredményeit elemezték, ezek több mint 130 millió ember egészségi adatairól tartalmaztak információt. Köztük egymillió ember élt a demencia tüneteivel, és a tanulmányok rögzítették az emberek által szedett gyógyszereket is. A vényköteles gyógyszerek közül több olyat is azonosítottak, amit összefüggésbe lehetett hozni a demencia kialakulásának kockázatával, írja a Guardian.

A kutatók váratlan eredményekről számoltak be. Több antibiotikum, vírusok elleni szer és vakcina is csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát az adatok alapján, míg más gyógyszerek valószínűleg épp ellenkezőleg, növelhetik a kockázatot. A széles körben alkalmazott gyulladáscsökkentő szer, az ibuprofen ugyancsak demenciaellenes hatóanyagnak bizonyult a számok alapján, ahogy több cukorbetegségre, depresszióra, illetve magas vérnyomásra felírt gyógyszer is.

Dr. Julia Dudley, az Alzheimer's Research UK kutatási stratégiáért felelős vezetője azt nyilatkozta a lapnak, hogy még korai lenne kijelenteni, hogy ezekkel a gyógyszerekkel hatékonyan lehetne küzdeni a milliókat érintő tünetegyüttes ellen. Az eredmények csak akkor lehetnek helytállók, ha klinikai vizsgálatok is alátámasztják majd a hipotéziseiket.

Az eddigi eredmények azonban biztatók. Egy, már a piacon lévő gyógyszert ugyanis gyorsabban lehet bevezetni egy újabb betegség kezelésében, mint egy újonnan fejlesztett szert. A már ismert hatóanyagok tehát a demencia kezelésének részévé válhatnak, valamint segíthetnek a további gyógyszerfejlesztés előre mozdításában is.