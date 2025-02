Hány kívánságunk lehet egy nap?

Gondolkodtatok már azon, hogy mire valók a szép szempillák? Néhány funkciójuk magától értetődő, de talán több szerepük van, mint azt a legtöbben elsőre gondolnák. Nemcsak a port és szennyeződéseket tartják távol, felfogva azokat még azelőtt, hogy elérnék a szem felszínét, hanem a pislogási reflex révén segítenek megelőzni azt, hogy idegen test érintse a szemgolyót. Emellett védik a kötőhártyát a túlzott fénytől és az ultraibolya sugárzástól, sőt a szem körüli légáramlást is befolyásolják. Friss kutatások szélcsatorna-kísérletekkel igazolták, hogy a számos emlősnél megfigyelhető – a szem szélességének nagyjából egyharmadát kitevő –szempillahossz éppen ideális a szem kiszáradásának megelőzésére. A szempillák akár hat rétegben is nőhetnek mindkét szemhéjunkon, és külön szerepük van a rövidebb, a közepes és a hosszú szempilláknak. De bár mennyire is nélkülözhetetlenek, a szempillák sem örökéletűek – folyamatosan cserélődnek, akárcsak a hajunk.

A kihullott szempillákkal kapcsolatban pedig többféle hiedelem is kering, elsősorban arról, hogy miként teljesíthetik kívánságainkat. Én azt ismertem, hogy a pillát a hüvelykujj és a mutatóujj közé kell szorítani, majd megfújni vagy megköpködni háromszor, és megtippelni, hogy az alsó vagy felső ujjhoz tapad-e, amikor eltávolítjuk egymástól az ujjakat. Ha eltaláljuk, akkor teljesül a kívánság. Amit soha nem tudtam, hogy abban az esetben ha nem találjuk el, akkor biztosak lehetünk-e abba, hogy nem teljesül, éppen ezért sose mertem olyanra gondolni, ami nagyon fontos. Mindenesetre nem érdemes hagyni, hogy a kívánság kárba vesszen, ezért szokás keresni valakit, aki velünk ellentétesen tippelhet, így legalább az egyik félnek teljesülhet a kívánsága, hasonlóan ahhoz, amikor a csirke villacsontját törik szét ketten.

De mint megtudtam, vannak más variációk is. Van, akiknél az a szokás, hogy a kézfejükre helyezik, majd egy hirtelen kézmozdulattal megpróbálják átdobni a jobb válluk fölött, és abban az esetben, ha a szempilla elrepül a kézből, a kívánságuk teljesülni fog. Egy másik variáns szerint a kézfejre tett szempillát a másik kéz hirtelen mozdulatával kell megpróbálni ellegyinteni. Ha a szempilla a keletkező légmozgás hatására eltűnik, úgy tartják, elment, hogy meghozza, vagyis teljesítse a kívánságot, ám ha ott marad a kézfejen, az óhaj nem fog valóra válni. Aztán olyan hiedelem is van, hogy a kihullott szempillát a nyakkivágásánál ruhába dobva levérre vagy hírre számíthatunk, persze ezt akár a legelső módszerrel kombinálni is lehet. Akárhogy is, felmerül a kérdés, ha minden kihullott szempillához tartozhat egy kívánság, akkor hány kívánságunk lehet naponta? Erről szól az alábbi feladvány.

232. feladvány: Szempillák élete

Egy emberi szem körül (alul és felül) nagyjából 200 szempilla található. Egy átlagos szempilla élettartama körülbelül négy hónap, szemben a hajjal, aminek az élettartama akár négy év is lehet. Becsüljük meg, hány szempillánk hullik ki naponta!

Tipp chevron_down Hogyan függ össze egy szempilla átlagos élettartama és az adott időegységre vonatkoztatott szempillaveszteség? Gondoljunk bele egy szempilla életébe, ami éppen most nőtt ki!

Megoldás chevron_down Az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy minden szempilla élettartama azonos hosszúságú. Nézzünk ekkor egy olyan szempillát, amelyik éppen most nőtt ki. Mivel a többi szempilla mind idősebb nála, ezért a többiek kihullása várható előbb, és csak utánuk fog kihullani a szóban forgó pilla. Tehát a szóban forgó szempilla 4 hónapos élettartama alatt éppen kihullik 400 szempilla, először a többi 399, majd a szóban forgó pilla. Vagyis átlagosan havonta 100 szempilla hullik ki, ami napra vetítve valamivel több, mint három szempilla. Három kívánsághoz tehát nem kell aranyhalat fogni, minden nap lehetőségünk van rá, ha nem hagyjuk kárba veszni a szempilláinkat.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.