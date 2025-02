A kaliforniai borvidéken tomboló tüzek után feltalálták a füstölt bort

A 2020-as erdőtüzek az Egyesült Államok nyugati partvidékén 3,7 milliárd dolláros kárt okoztak a borászatoknak, de az akkor még nem volt világos, hogy magára a borra milyen hatással van a füstszennyezés.

Az Oregoni Állami Egyetem kutatói ekkor 7,65 millió dolláros támogatást kaptak az USA környezetvédelmi minisztériumától, és sikerült is azonosítaniuk több olyan összetevőt, amely a füsttel érintkezésbe lépve befolyásolják az elkészült bor ízét. A kutatók kifejlesztettek egy olyan bevonatot is, ami megóvhatja a szőlőt a füstszennyezéstől. A legújabb kutatásukban nem megelőzni akarták a füstös ízt, hanem kihasználni: azt vizsgálták, hogy ezeknek a boroknak lehetne-e saját piacuk.

photo_camera Tűzoltás egy kaliforniai borászat mellett 2020-ban Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

A teszthez a kutatók füstös és füst nélküli pinot noir borokat küldtek Új-Zélandra, ahol a Massey Egyetem 197 önkéntese kóstolta őket. Azért esett éppen Új-Zélandra a választásuk, mert az ottani fogyasztókat és borászokat eddig nem érintették a borvidékek környékén lévő erdőtüzek, így elfogulatlanabb ítéletet vártak tőlük. Mint kiderült, volt, aki szerette a füstös bort (110 fogyasztó), és volt, aki nem (87 fogyasztó).

Ha rá van írva, biztos füstös

A füstkedvelő kóstolók átlagosan 6,86 pontot adtak a füstös borokra (egy kilencpontos skálán), míg azok, akik nem kedvelték a füstös ízeket, 3,26-ot. Miután egy következő alkalommal már láthatták a borok címkéjét is, amelyen fel volt tüntetve, hogy füstös ízvilágúak, ez utóbbi csoport pontszáma 5 fölé emelkedett, míg a füstkedvelők értékelésében nem volt megfigyelhető jelentős különbség. A bor leírásakor a legtöbben „fanyar”, „savanyú”, „fás” és „piros gyümölcsös” ízjegyekről számoltak be. Mint kiderült, a különböző címketervek közül a Smoke Stack láttán több kóstoló számolt be füstös ízjegyekről, mint a többi esetében.

A kóstoláson a füstös és a hétköznapi borokból készült cuvée-ket is tesztelték, ezeket a füstös ízeket kevésbé kedvelők is jobban értékelték. Elizabeth Tomasino borszakértő, a kutatás vezetője szerint a tesztből kiderült, hogy a füstös bornak magában is lenne piaca, megfelelő marketinggel megtámogatva pedig még azok rokonszenvét is elnyerhetik ezek a borok, akiknek a vakteszten még kevésbé ízlettek.