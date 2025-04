Te meg tudod fejteni Matula bácsi rébuszát?

Matula bácsi szeret furfangosan válaszolni. Egyszer megkérdezték tőle, hogy hány évesek a gyerekei. Így válaszolt:

Hét különböző korú gyermekem van, és még egyik se érte el a krisztusi kort. Az az érdekesség, hogy összeadva a gyermekeim életkorait egy kerek számot kapok, de ha összeadom a gyermekeim életkorainak számjegyeit, akkor is kerek számot kapok, és ha tavaly ilyenkor adtam volna össze az életkorok számjegyeit, akkor is kerek számot kaptam volna, és ha jövő ilyenkor adom majd össze a számjegyeket, akkor is kerek számot fogok kapni.