Egy éjszaka alatt felhúztak egy új vasútállomást Japánban

Az utolsó vonat 11 óra 57 perckor gördült ki az aridai vasútállomásról, a reggeli első szerelvény pedig már egy vadonatúj állomásra érkezett meg 5 óra 45-kor. Japánban egy éjszaka alatt felépítettek egy vasútállomást, ami még úgy is szép teljesítmény, hogy a jegyautomaták felszerelése és az apróbb munkálatok miatt csak júliusban veszik használatba.

photo_camera Az állomás egy korábbi látványterven Fotó: West Japan Railway Company

Az új állomás elemei 3D-nyomtatással készültek, és négy részletben, vonattal szállították el őket Aridába. A paneleket gyártó Serendix szerint a nyomtatással egy hét alatt készültek el, a hat óra alatt felépített 10 négyzetméteres állomásépület 2,6 méter magas, és a gyártó szerint ellenáll a földrengésnek is. A panelek szélét betonnal erősítették meg, de az építkezés összköltsége a megrendelő West Japan Railway Company szerint még így is csak a felére rúgott egy megerősített betonból készült állomásépületének.

Mandarin és abroncshal

Az eredeti állomás 1948-ban épült, és már megérett a cserére, ez viszont hagyományos építkezés esetén hónapokon át tartott volna. A speciális habarcsból készült épületnek a nyomtatás során megpróbáltak neki valamilyen helyi jelleget is adni: az egyik falát egy mandarin, a másikat egy abroncshal képe díszíti, Arida ugyanis erről a két termékéről ismert.

És most már az állomásáról is, amit a West Japan Railway Company egyfajta főpróbának szán: az elvárások szerint a betonvassal megerősített struktúra erős és időtálló, és mivel a panelekhez nem szükséges öntőforma, jóval rugalmasabban alakíthatóak, mint a hagyományosak. Az épület sorsát a júliusi használatba vétel után továbbra is figyelik, így majd kiderül az is, hogy mit és mennyit kell majd idővel javítani rajta, ebből pedig az is, hogy a módszer mennyire költséghatékony.

Miután a városban egyre kevesebben élnek, az állomás naponta átlagosan pedig csak 530 utast szolgál ki, az épületnek sem kellett nagynak lennie. Bár ez az állomás az első, ami ezzel az eljárással készült Japánban, nagyon valószínű, hogy nem ez lesz az utolsó. Ha az új épület beválik, a már meglévő, a 3D-nyomtatott betonpaneleket a már meglévő, de leromlott állomások felújításában is használatba vehetik, a módszer alacsony munkaerő-igénye pedig nemcsak azért jó hír, mert ezzel olcsóbb is lesz, hanem azért is, mert a kiöregedő japán társadalomban már egyre kevesebb a munkás is.