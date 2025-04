A PCB-szennyezés a korábbinál is drasztikusabban pusztítja a delfineket

Bár a 20. század első harmada után transzformátorokban, kondenzátorokban, hőátadó folyadékokban, hidraulikus rendszerekben, kenőanyagokban. festékekben, ragasztókban, tömítő- és szigetelőanyagokban alkalmazott poliklórozott bifenileket (PCB) Európában már az 1980-as évek elején kivonták a forgalomból, és az elmúlt negyed században világszerte tilos a gyártásuk, ezek a vegyületek máig szennyeznek.

A becslések szerint mintegy 4 millió tonna mennyiségben előállított, bizonyítottan karcinogén PCB pusztítása az antropogén klímaváltozással nem várt módon felerősödik – ismerteti a New Scientist a Nature Communications Biology folyóiratban megjelent tanulmányban részletezett új tengerbiológiai kutatás eredményét. A londoni Zoológiai Társaság kutatói arra jutottak, hogy a tengervíz hőmérsékletének éghajlatváltozás által generált emelkedésével az ökoszisztémában felhalmozódott poliklórozott bifenilek a korábbiaknál is fogékonyabbá teszik a közönséges delfineket (Delphinus delphis) a fertőzésekre, növelve a végzetes gyulladásos betegségek kockázatát.

A kutatók az 1990 és 2020 között Nagy-Britannia partjainál elpusztult 836 állat post mortem adatainak elemzése során azt találták, hogy minél nagyobb a PCB-szennyezés testsúlykilogrammra vetített mértéke, annál nagyobb a betegségek előfordulási aránya. A tengerfelszín hőmérsékletének 1 Celsius-fokos emelkedése pedig 14 százalékkal növelte a mortalitást.

photo_camera Közönséges delfin teteme a brit partoknál Fotó: Waves & Wellies

A tanulmány szerint 22 mg/kg az a küszöb, amelynél a testzsírban deponálódó PCB már jelentősen befolyásolja a delfinek megbetegedési kockázatát, miközben de a minták átlagos koncentrációja meghaladta 32,15 mg/kg-os értéket.

A New Scientist kérdésre a kutatók elmondták, hogy eredményeik arra is rávilágítanak, hogy miért is van mihamarabb szükség az örök vegyianyagnak nevezett PFAS-vegyületek előállításának és használatának globális tilalmára.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: