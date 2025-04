Emberre és kutyára is veszélyes fertőzés terjed Magyarországon

„Magyarországon is egyre gyakrabban fordul elő egy állatról emberre terjedő, galandféreg okozta betegség, az echinococcosis. A fertőzést aranysakálok, rókák, illetve kutyák terjesztik, és komoly betegség kockázatát hordozza” – idézi a Semmelweis Egyetem közleménye Kardics Kingát, az egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának infektológus szakorvosát. Kardics szerint azonban fontos tudni, hogy a „velünk élő, gondozott és az élősködők ellen rendszeres védelemben részesített kutyák, macskák alapvetően ritkán terjesztői emberekre veszélyes fertőző betegségnek”.

Az echinococcosist okozó férgek vagy petéik a fertőzött rókák és aranysakálok bélsarával ürülnek, és utána akár egy évig is életképesek maradhatnak. A peték könnyen bejuthatnak a szimatoló kutyák szájába vagy orrába, illetve a szőrükön megragadt petéket is lenyalhatják, majd a béltraktusba jutva őket is megfertőzik. Az állatok ezután emberre átadhatják a fertőzést, „például úgy, hogy megnyalja a kezünket, mi pedig kézmosás nélkül megeszünk mondjuk egy almát”.

Az Európai Járványügyi Központ adatai szerint 2023-ban 929 emberi megbetegedést regisztráltak a kontinensen, míg 2022-ben 739, 2021-ben 592, 2020-ban pedig 574 esetet. Magyarországon hasonló a tendencia: a tavalyelőtti 19 megbetegedéshez képest 2022-ben 9, 2021-ben 7, 2020-ban pedig még csak 4 ilyen beteget diagnosztizáltak.

photo_camera Kutyában talált, kifejlett Echinococcus granulosus Forrás: CDC/Public Health Image Library (PHIL)

Kardics Kinga szerint az echinococcosist nem lehet félvállról venni: a fertőzéssel ciszták képződhetnek a májban, a lépben, a tüdőben, de akár az agyban vagy a csontokban is – emberben, állatban egyaránt. Emberekben a fertőzés hosszú évekig lappanghat, mivel a ciszták ritkán nőnek meg akkorára, hogy tüneteket okozzanak. Éppen ezért a fertőzést általában csak véletlenül fedezik fel, rendszerint más okból végzett képalkotó vizsgálatok során. A tünetek súlyossága a ciszták méretétől és elhelyezkedésétől függ, tehát „ha a májban vannak, akkor például hasi fájdalmat, sárgaságot okozhatnak, ha a tüdőben, akkor többek között köhögést, véres köpetet”.

Nemcsak annak fontos orvoshoz fordulnia, akinek ilyen tünetei vannak, de annak is, akinek a kutyája igazoltan echinococcosisban pusztult el. Kiemelten fontos a megelőzés, ami elsősorban a háziállatok rendszeres féregtelenítését és az általános állattartói higiéniát jelenti, de mivel a peték az állati ürülékkel az alacsonyan termő gyümölcsökre, zöldségekre is rákerülhetnek, azokat „mindig alaposan meg kell mosni, különösen, ha a kertünkbe betévedhet róka, aranysakál”. A rendszeresen oltott, féreghajtott és gondozott kisállataink tehát nagyon ritkán jelentenek valós veszélyt.