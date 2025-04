Amikor megáll az élet – képeken a Spanyolországot és Portugáliát sújtó áramszünet

Hétfő délután régóta nem látott mértékű áramszünethullám söpört végig Spanyolországon és Portugálián, aminek következtében több millióan maradtak áram, internet és térerő nélkül – ami az egyre jobban digitalizált világban a korábbi nagy áramkimaradásoknál is több problémát képes okozni.

Az áramszünet helyi idő szerint 12:30 körül kezdődött, és az Ibériai-félsziget országainak legnagyobb városait, így Madridot, Lisszabont, Barcelonát vagy Portót is érinti.

A spanyol villamosenergia-hálózat honlapján található grafikon szerint az országos áramfogyasztás nem sokkal dél után 27 500 MW-ról hirtelen 15 000 MW környékére zuhant.

Az áramszünet többek között a tömegközlekedési rendszereket, a metró- és vonatközlekedést, a közlekedési lámpák vagy a bankautomaták működését, illetve az internet- és mobilhálózatokat is megzavarta, de még az éppen zajló Madrid Open teniszbajnokságot is félbe kellett szakítani miatta.

A kimaradás azonban a kontinensen maradt: bár rövid időre Andorrát és Franciaország déli részét is érintette, a tengeri spanyol területek, például a Kanári- vagy a Baleár-szigetek megmenekültek.

A spanyol országos villamosenergia-ellátásért felelős Red Eléctrica de España „kivételesnek és teljesen rendkívülinek” nevezte az incidenst, és közölte, a rendszer teljes helyreállítása hat és tíz óra közötti időt vehet igénybe – a délről és északról indított fokozatos helyreállítás a délután közepén sikeresen megkezdődött.

Pedro Sánchez miniszterelnök azonnali válságértekezletet kezdeményezett az REE központjában, ahová a belügy-, pénzügy-, környezetvédelmi és közlekedési miniszterei is elkísérték. A portugál kormány szintén hasonló intézkedésekbe kezdett, és mindkét országban a vonat- metróállomások evakuálására volt szükség. A Renfe vasúttársaság szerint az áramszünet idején 116 vonat volt úton, és összesen 30 ezer utast kellett leszállítani a megállt vonatokról.

Ahogy a repülőtereken is fennforgást okozott az áramszünet, a Wizz Air például ezt közölte a kora esti órákhoz közeledve: „A Spanyolországot és Portugáliát, valamint Franciaország déli részeit érintő áramszünet a légiközlekedésben is fennakadásokat okoz, amely miatt a Wizz Air Lisszabonból Budapestre tartó járatát törölni kellett. A légitársaság már közvetlenül tájékoztatta azon érintett utasait, akik a weboldalon, illetve applikáción keresztül intézték foglalásukat. Emellett a Wizz Air azonnal felvette a kapcsolatot a vele partneri kapcsolatban álló lisszaboni szállodákkal is, azonban minden hotel teltházas. Ezért a Wizz Air arra kéri kedves utasait, hogy próbáljanak maguknak szállást intézni, amelynek költségét számla ellenében a légitársaság megtéríti. A fejleményekről a Wizz Air folyamatosan tájékoztatni fogja utasait.”

A spanyol egészségügyi minisztérium szerint még tart az áramkimaradás mértékének és hatásainak felmérése, de megnyugtatta a lakosságot, hogy a kórházak rendelkeznek kiegészítő villamos rendszerekkel.

Pedro Sánchez késő délutáni sajtótájékoztatóján elmondta: reménykedik a rendszer minél előbbi helyreállításában, és továbbra is arra kéri a lakosokat, hogy lehetőleg ne utazzanak, ne spekuláljanak az áramszünet okairól, és használják felelőségteljesen a telefonjaikat. Mint elmondta, három régióban (Andalúziában, Extremadurában és Madridban) a kormány rendkívüli vészhelyzeti hatásköröket léptet életbe.

Sánchez elmondta, az európai villamosenergia-rendszerben bekövetkezett erőteljes technikai ingadozás vezetett az áramkimaradáshoz, de arról nincs megerősített információ, hogy ezt konkrétan mi okozta. „Nem zárunk ki semmilyen hipotézist, de a legfontosabbra kell összpontosítanunk, vagyis arra, hogy helyreállítsuk az áramellátást az otthonainkban” – mondta. Hozzátette, a kórházak és a banki háttérrendszerek továbbra is működnek.

A portugál hálózatüzemeltető, a REN mindenesetre azt állítja, hogy egy „ritka légköri jelenség” vezetett a spanyol áramhálózat meghibásodásához, ami a két ország rendszereinek összekapcsoltsága miatt végül Portugáliát is sújtotta. A REN szerint a spanyolországi szélsőséges hőmérséklet-ingadozások miatt a nagyon nagyfeszültségű vezetékekben „rendellenes rezgéseket” tapasztaltak. Ezek aztán szinkronizációs hibát okoztak a rendszerek között, ami az összekapcsolt hálózatban egymást követő zavarokhoz vezetett.

Felmerült még a kibertámadás lehetősége is, és bár egyelőre ezt sem vetették el, a biztonsági hatóságok nem találtak ilyen külső beavatkozásra utaló jeleket.

Bár egyelőre nincs pontos adat arról, hogy hány embert érintett az áramszünet, a hétfői eset könnyen túlszárnyalhatja a kontinens eddigi legnagyobb áramkimaradását – a 2003-as olaszországi és svájci esetben 56 millió ember maradt áram nélkül.