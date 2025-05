Az európaiak érkezése előtt is jelen volt már a lepra Amerikában

Régóta tartja magát a hit, hogy számos más fertőzéshez hasonlóan a leprát is az európaiak hurcolták be Amerikába, egy friss nemzetközi kutatás szerint viszont most kimutatta, hogy a betegség több száz évvel Kolumbusz érkezése előtt is fertőzött a kontinensen. A megbetegedéseket nem a Mycobacterium leprae, hanem egy 2008-ban felfedezett kórokozó, a Mycobacterium lepromatosis okozta.

A Pasteur Intézet, a Coloradói Egyetem, a Nemzeti Tudományos Kutatási Központ és több őslakos szervezet együttműködésében 389 régészeti lelet és 408 modern mintát vizsgáltak, és a lepra kórokozóját két ezer évvel ezelőtti mintában is megtalálták. Az, hogy ezek közül az egyik Kanadából, a másik pedig Argentínából származott, arra utal, hogy a fertőzés a több ezer kilométeres távolság ellenére gyorsan, valószínűleg néhány száz év alatt elterjedhetett a kontinensen.

Nicolás Rascovan, a tanulmány vezető szerzője szerint a felfedezés arra is felhívja a figyelmet, hogy még csak most kezdjük megérteni a M. lepromatosis diverzitását és terjedését, amiben valószínűleg több ismeretlen állati közvetítő is szerepet játszott, a felfedezésből pedig a mai fertőző betegségeket is jobban meg lehet érteni.

A leprás mókusok rejtélye

A kutatók szerint a M. lepromatosis nagyjából egymillió évvel ezelőtt vált el az M. Lepraetől, a most vizsgált törzs pedig körülbelül 9 ezer évvel ezelőtt alakult ki valahol Amerikában. Az nem világos, hogy a kórokozót vajon az emberek hurcolták-e be magukkal a Bering-földhídon keresztül, vagy zoonózis útján, az állatokról az emberre ugrott-e.

Az európaiak bizonyos értelemben mégiscsak behurcolták a leprát Amerikába, ahol már eddig is jelen volt: az érkezésükkor magukkal vitték az európában elterjedt kórokozót is, ami az őslakosokat is megfertőzte, és idővel ez okozta a legtöbb megbetegedést a kontinensen. Az európaiakat viszont nem fertőzte meg az amerikai bacilus, amit Európában először 2016-ban mutattak ki, méghozzá angol mókusokban. A bennük talált baktériumtörzs az elmúlt 300 évben fejlődött ki, de hogy hogy érkezett meg Angliába, az szintén rejtély: elképzelhető, hogy az Amerikából behurcolt szürke mókusok hozták magukkal.