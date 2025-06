A klímaváltozástól még a gin-tonik íze is más lesz

Befolyásolhatja a gin-tonik ízét a klímaváltozás, derül ki egy friss tanulmányból. A változékony időjárási viszonyok ugyanis megváltoztathatják a borókabogyó (közönséges boróka) ízösszetevőit, amely a gin jellegzetes ízét adó legfontosabb növényi hozzávaló – állítják a Heriot-Watt Egyetem Nemzetközi Sörfőző és Szeszfőző Központjának (International Centre for Brewing and Distilling, ICBD) kutatói.

Akárcsak a borok esetében, itt is megvan az az egyéni ízkarakter, amely a termőhelyre jellemző, és az esőzések, valamint a napsütés függvénye – idézi a Journal of the Institute of Brewing folyóiratban közzétett tanulmányt a Guardian. Matthew Pauley, az ICBD adjunktusa a lapnak nyilatkozva elmondta: „Egy csapadékos betakarítási év a száraz évhez képest körülbelül 12 százalékkal csökkentheti a borókában található illékony vegyületek mennyiségét. Ennek pedig direkt hatásai lesznek azokra a karakterjegyekre, amelyek a gin ízét meghatározzák.”

Annalena Baerbock német külügyminiszter egy pohár gin-tonikkal a Német Katolikusok Kongresszusán, tavaly nyáron, Erfurtban Fotó: HENDRIK SCHMIDT/dpa Picture-Alliance via AFP

A kutatók különböző európai régiókból, többek között Albániából, Boszniából, Macedóniából, Montenegróból, Szerbiából, Koszovóból és Olaszországból származó, különféle évjáratú borókabogyókat desztilláltak. A kapott szeszes italokat gázkromatográfiával elemezték, hogy megmérjék a legfontosabb ízanyagok szintjét. Eszerint az egyes régiókból származó bogyók kémiai összetétele eltérő, és ezek a különbségek hatással lehetnek a gin fás, gyantás, citrusos és virágos jegyeire.

Ezen felül az adott év csapadékmennyisége jelentősen befolyásolta a bogyók ízét. A csapadékosabb időjárás következtében a bogyóknak hosszabb szárítási időre volt szükségük, ami megváltoztatta a bennük található, vízben oldható anyagok mennyiségét. A szárítás hatása pedig a vízben kevésbé oldható vegyületeket érinti leginkább.

Az állandó minőségre törekvő gin gyártók gondosan válogatják a bogyókat bizonyos régiókból, hogy megőrizzék az ital jellegzetes ízét és a márka stílusát. Ezt azonban megzavarhatja az éghajlati viszonyok változása, és az, hogy egyes területeken több csapadék hullik, mint máshol – ami hatással lesz az ízprofilra, és végső soron kockázatot jelent a gyártók számára.