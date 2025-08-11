A Trump-adminisztráció átírná az elmúlt 25 év nemzeti klímajelentéseit

A legrémesebb kutatói félelmeket igazolhatja Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi államtitkára, aki a napokban bejelentette, hogy a Trump-adminisztráció „frissíteni” kívánja az USA korábbi klímajelentéseit – írja brit Guardian.

A kormányzati szerepvállalása előtt az olaj- és gázipari szektor csúcsvezetőjeként tevékenykedő Wrigt a CNN-nek nyilatkozva jelentette ki, hogy a globális klímaváltozás kutatásáról rendelkező 1990-es törvény értelmében először 2000-ben, aztán pedig négy évente nyilvánoságra hozott nemzeti klímaértékelések (National Climate Assessment, NCA) mindegyikét felül kell vizsgálni, hogy aztán „előállhassanak a frissített adatokkal és megjegyzéseikkel”. A bejelentést előre jelezhette, hogy április végén Donald Trump hirtelen kirúgta azt 400 tudóst, akik a következő klímajelentésen dolgozott.

Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi államtitkára 2025. július 8-án a Fehér Házban Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Az elmúlt negyedszázadban összesen öt ilyen, a klímaváltozás közegészségügyi, a mezőgazdasági, a vízellátási és légszennyezési vetületeiről szóló, kutatási eredmények és szigorú tudományos standardok alapján összeállított jelentés született, amelyekhez a publikálást követően bárki szabadon hozzá férhetett, egészen pár héttel ezelőttig, amikor a Trump-adminisztráció megszüntette az online elérést. (Az amerikai kormányzati weboldal lelövése után a dokumentumok persze elérhetők maradtak, például ebbe a Guardian-cikkbe ágyazva.)

Wright néhány nappal azután fejtette ki mindezt a CNN-nek, hogy államtitkársága közleménybe tudatta a nyilvánossággal: túlzó a klímaválsággal kapcsolatos aggodalmak. Azt is kifejtette, hogy a revízióra azért van szükség, mert az eddigi jelentések „nem voltak tisztességesek a klímaváltozás széles körű értékelésében”.

A Guardian által idézett Michael Mann klimatológus az amerikai kormányzat tudományátíró szándékáról email-válaszában azt írta: „Pontosan így járt el Sztálin”.