Éjjel tetőzött a Perseidák meteorraj, de még pár napig érdemes keresni a hullócsillagokat az égen

Augusztusban mindenkinek érdemes legalább egy-két órát áldoznia a csillagos ég kémlelésére, ugyanis mostanában jó eséllyel lehet elkapni néhány hullócsillagot. A Perseidák meteorraj gyakorisági maximuma a hónap közepére esik, az előrejelzések szerint augusztus 12-én hajnalban akár óránként 50-70 hullócsillagot is lehetett észlelni.

Érdemes a Holdnak háttal, minél kevésbé fényszennyezett területen elhelyezkedni, hogy a lehető legtöbb hullócsillagot észlelhessük. Fotó: Kiss Bence és Kun Zsuzsi

Mi is megpróbáltunk elvonulni a csillagos ég alá, hogy elcsípjünk néhányat ezekből. Sajnos pont a leglátványosabbakat nem sikerült fényképezőgéppel is lekapnunk.

Piliscsév fölött sikerült elcsípni ezeket a hullócsillagokat. Fotó: Kiss Bence és Kun Zsuzsi

De azért utólag megleptek minket a képek, volt ugyanis néhány olyan sorozat, ami egészen jól sikerült, csak az apró kijelzőn ezt nem vettük észre.

Mi Piliscsévig mentünk Budapesttől, de a fényszennyezettségi térkép segítségével országszerte lehet találni olyan helyeket, ahol kisebb a fényszennyezés, mint a nagyvárosokban. Ha pedig nem csak a meteorrajra kíváncsi valaki, akkor a Svábhegyi Csillagvizsgáló összeszedte, hogy mikor milyen égi jelenségeket érdemes még figyelni.

Ez egy 2024-es felvétel, ami Iránban készült a meteorraj átvonulásakor. A felszerelés és a türelem szab határt annak, hogy mennyire jó képeket készít valaki a hullócsillagokról. Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

A képeket egy Sony A7IV fényképezőgéppel és egy Sigma 35mm f/1.4 DG DN Art objektívvel készítettük. A legmagasabb, F:1.4-es rekeszértékkel és 10-20-30 másodperces expozíciókkal dolgoztunk, ISO 100-as érték mellett. A gép elmozdulását egy stabil állvánnyal, időzítéssel és telefonos távvezérléssel igyekeztünk kivédeni.