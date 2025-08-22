Nagy-Britanniában él, és most lett 116 éves a világ legidősebb embere

Augusztus 21-én 116 éves lett a világ legidősebb embere – számol be a BBC. Ethel Caterham, aki Surrey-ben, Lightwater településen egy idősek otthonában él, áprilisban lett a legidősebb élő ember, miután elhunyt a 116 éves brazil apáca, Inah Canbarro Lucas.

1909 augusztus 21-én született, és ő az utolsó élő alattvalója VII. Edward királynak, akinek a leszármazottja, III. Károly tavaly képeslapot küldött Mrs. Caterhamnek 115. születésnapja alkalmából.

Ethel Caterham két évvel ezelőtt, a 114. születésnapján Fotó: GEORGE ARCHER/AFP

Három évvel a Titanic katasztrófája, nyolc évvel az oroszországi forradalom előtt született, és két világháborút élt át. Szülőhelye Hampshire, nyolc testvér közül ő volt a második legfiatalabb. Tinédzserként au pair-ként dolgozott Indiában, majd Hongkongban és Gibraltáron élt férjével, aki a brit hadsereg alezredese volt. Ethel 2020-ban, 110 évesen túlélte a COVID fertőzést. Amikor a 111. születésnapja körül a BBC meginterjúvolta, arra a kérdésre, hogy mi hosszú életének és egészségének a titka, azt válaszolta, „mindent nyugodtan veszek tudomásul, jót is, rosszat is."

A legidősebb ember, akinek életkora igazolható, a francia Jeanne Louise Calment volt, aki 1997-ben, 122 évesen és 164 naposan hunyt el.

