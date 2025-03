A 117 éves korában, nemrég elhunyt Maria Branyas egy csecsemő mikrobiomjával rendelkezett, állítják kutatók

Az amerikai születésű Maria Branyas Morera, aki a világ legidősebb embere volt, tavaly augusztusban, 117 évesen hunyt el Spanyolországban. Hosszú életét egyszer a „szerencsének és a jó genetikának” tulajdonította. Úgy tűnik, igaza volt – íra a Guardian.

Branyas mikrobiomjának és DNS-ének vizsgálata, amelyet a tudósok a halála előtt kezdtek el, azt állapította meg, hogy örökölt génjeinek köszönhetően sejtjei úgy működtek, mintha fiatalabbak volnának. A Barcelonai Egyetem genetika professzora, Manel Esteller által vezetett kutatás szerint ezen felül Branyas mikrobiomja – amely elsősorban az emberek bélrendszerében lévő baktériumokat jelenti, amelyeknek az egészségük megőrzésében van szerepük – egy csecsemőét tükrözte.

Branyas szinte élete legvégéig megőrizte tiszta látását, betegségei pedig javarészt az ízületi fájdalmakra és a halláskárosodásra korlátozódtak. A kutatók hozzáteszik, hogy a hosszú életében az életmódnak is szerep volt. Branyas mediterrán étrendet tartott, és elfogyasztott napi három joghurtot, kerülte az alkoholfogyasztást és a dohányzást, sokat sétált. Családtagjai, szerettei vették körül, ami szintén segített neki abban, hogy elkerülje a fizikai és szellemi hanyatlást.

A kutatók szerint az élete példázza, hogy az öregedésnek és a betegségnek – legalábbis bizonyos körülmények között - nem feltétlenül kell kéz a kézben járnia. A rajta végzett genetikai vizsgálat eredményei pedig „megkérdőjelezik azt az elképzelést, hogy a kettő elválaszthatatlanul összefügg”.

Maria Branyas 1907. március 4-én született San Franciscóban, szülei Spanyolországból és Mexikóból költöztek az Egyesült Államokba. Texasban és New Orleansban is élt, mielőtt családja 1915-ben – az első világháború közepette – visszatért Spanyolországba, és Katalóniában telepedett le. Túlélte az 1918-as influenzajárványt, a spanyol polgárháborút, a második világháborút, és megélte a Covid-19-et is. A címlapokra került, amikor 2020-ban megfertőződött a Covid-vírussal, miközben Spanyolország a vírus által az egyik legkeményebben sújtott ország volt, és még nem állt rendelkezésre védőoltás. Covid-fertőzése azonban tünetmentes volt, és viszonylag könnyen felépült.

Amikor 2023 januárjában, elhunyt a 118 éves Lucile Randon francia apáca, ő lett a világ legidősebb embere. Akkor így összegezte, hogy mi kellett hosszú életéhez: „rend, nyugalom, jó kapcsolat a családdal és a barátokkal, kapcsolat a természettel, érzelmi stabilitás, nincsenek gondok, nincs megbánás, sok pozitívum és távol tartom magam a mérgező emberektől”.





