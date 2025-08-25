Képalkotó technológiával a korallok védelméért

Az ember fényképez. De vajon miért akarjuk annyira megragadni a pillanatot? Miért olyan fontos nekünk, hogy másoknak is megmutassuk, amit láttunk? Mert szép a világ. A szépség örömet okoz nekünk, és ezt az örömet szeretnénk megosztani. A Canon érti mindezt. A márka folyton tökéletesíti képalkotó eszközeit a fotózni vágyó sikerélménye érdekében. Azt már kevesebben tudják, hogy a Canon nemcsak a fotósra, hanem a fotó tárgyára, azaz a minket gyönyörködtető világra is odafigyel.

Korallfotózás a kenti Sevenoaksban, a Coral Spawning Labben Fotó: CSL, Canon

Veszélyben a természet

Aligha akad olyan olvasónk, aki ne tudna említeni egy-egy aktuális hírt, amely valamilyen természeti kincsünk fenyegetettségéről vagy egy épp bekövetkezett katasztrófáról számol be. A közelmúltban figyelhettük elszoruló torokkal, ám sajnos tehetetlenül az erdélyi Parajd pusztulását, majd azt, ahogyan a Küküllő folyóba, onnan pedig még tovább jutó sószennyezés kiirtotta a vizek élővilágát. Ez a példa egyben arra is figyelmeztet, hogy a természet nagy, összefüggő rendszer. Ha valahol baj történik, az előbb utóbb a Föld távolabbi pontjain is kárt fog okozni. A Canon úgy tekint a természetvédelemre, mint mindannyiunk közös, nagy feladatára.

A korallzátonyoktól a tiszavirágzásig

Az éghajlatváltozás kedvezőtlenül befolyásolja a korallok szaporodását. Ez hosszú távon katasztrófával fenyeget, hiszen a korallzátonyok eltűnésével megbillen az emberi élet számára is alapvető fontosságú óceánok ökológiai egyensúlya. Talán meglepő, de közvetett módon mindez még hazánk egyik természeti kuriózumának biztonságára, a tiszavirágzásra is hatással lehet. Az éghajlati rendszerek globálisan összekapcsolódnak, így a trópusokon bekövetkező változások befolyásolhatják a kontinens belsejében fekvő régiók, például a Kárpát-medence időjárási szélsőségeit és hosszabb távú klímáját is.

Mit lehet tenni a korallzátonyokért?

Léteznek hagyományos módszerek, amelyek megpróbálják megakadályozni a korallzátonyok eltűnését. Ilyen a régióban folytatott, ún „korallkertészet” is, amelynek során a zátonyokról koralltöredékeket választanak le, hogy a faiskolákhoz hasonló keretek között termesszék őket, és visszaültessék a hanyatló területekre. Csakhogy ezen a módon csupán genetikailag azonos korallokkal lehet benépesíteni a zátonyokat, így azok nem lesznek kellően ellenállóak a környezeti ártalmakkal szemben. Ezért a Nature Seychelles, az Indiai-óceán nyugati régiójában tevékenykedő nonprofit természetvédő szervezet és a Coral Spawning Lab brit kutatócsoport a Canonnal folytatott együttműködés keretei között a korallok szaporításának új módszerén dolgozik.

Minőségi ugrás – a Canon eszközeivel

A projekt rendelkezésére állnak a Canon legfejlettebb, a képalkotás abszolút csúcsát reprezentáló eszközei, amelyek segítségével képesek laboratóriumi körülmények között, a legapróbb részletekbe menően megfigyelni, elemezni és dokumentálni a korallok szaporodásának valamennyi momentumát. A cikkünkhöz mellékelt képek nem csupán színes illusztrációk, hanem olyan felvételek, amelyeket ennek a munkának a során készítettek. A cél, a rezisztens fajok genetikai bankjának létrehozása, hogy így képessé váljunk a jövőben sokszínűbb, ellenállóbb zátonyokat visszaépíteni.

Dr Jamie Craggs, a Coral Spawning Lab társalapítója által készített fotó, mely egy korall ágait ábrázolja, amint pete- és hímiversejtcsomagokat lövell ki magából. Canon EOS R5 fényképezőgéppel, Canon RF 24-105mm objektívvel készítve (f/4 L IS USM, f/5.0, 1/100, ISO1250) Fotó: Dr Jamie Craggs / CSL, Canon

Van remény

A Canon felelősségteljes nagyvállalatként szívügyének tekinti bolygónk jövőjének védelmét. Működése és gyártási folyamatai során kiemelt figyelmet fordít a környezeti fenntarthatóság támogatására, melynek egyik eleme a korallzátonyok megmentését célzó kezdeményezés. Amikor nap mint nap kapjuk a klímaváltozással kapcsolatos rossz híreket, talán még jobban ránk fér, hogy ilyen reményteljes projektekről olvashassunk. Az ilyen történetek adhatnak egy kis reményt arra, hogy az utókor sem csupán a mi általunk készített, „régi” fényképekben gyönyörködhet majd, hanem a változatos valóságban is. Hogy a jövő század fotósainak is lesz miről lélegzetelállító képeket készíteniük.

A Coral Spawning Lab brit kutatócsoport a Canon eszközeit használja miközben a korallok szaporításának új módszerein dolgozik:

3 hónapos Acropora muricata kolónia nevelése a korallívó laboratóriumokban in vitro. Canon EOS 5D Mark III fényképezőgéppel és MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo objektívvel készítve. Fotó: Fraser Duff/Alexander Fraser Photography

Blastomussa wellsi, egy hároméves pipakorall ex situ ívást követően. CSL laboratóriumban Canon EOS R5 fényképezőgéppel és RF100mm F2.8 L MACRO IS USM objektívvel készítve. Fotó: CSL, Canon

Fluoreszkáló töklámpás, Leptoseris mycetoseriodes korallzátony 20 000 kelvines megvilágításban, sárga szűrővel, Canon EOS R5 fényképezőgéppel és MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo objektívvel készítve. Fotó: CSL, Canon

13 hónapos Blastomussa wellsi ivadékok ívás, lombikbébi-megtermékenyítés és ex situ telepítés után. Canon EOS 5D Mark III fényképezőgéppel és MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo objektívvel készítve. Fotó: CSL, Canon

Homophyllia australis 'Scoly' embriók, amelyek első és második sejtosztódáson mennek keresztül in vitro. Canon EOS 5D Mark III fényképezőgéppel és MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo objektívvel készítve. Fotó: CSL, Canon

Fiatal acropora muricata 5 hónappal telepítése után. Canon EOS 5D Mark III fényképezőgéppel és MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo objektívvel készítve. Fotó: Fraser Duff/Alexander Fraser Photography

15 hónapos, ex situ született Acropora microclados példányok. Canon EOS 5D Mark III fényképezőgéppel és MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo objektívvel készítve. Fotó: CSL, Canon

Acropora tenuis polip petesejtet bocsát ki ívás közben ex situ. Canon EOS 5D Mark III fényképezőgéppel és MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo objektívvel készítve. Fotó: CSL, Canon

7 hónapos ex situ termesztett Acropora tenuis korall. Canon EOS 5D Mark III fényképezőgéppel és MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo objektívvel készítve. Fotó: CSL, Canon

Acropora millepora korallpolipok. Canon EOS 5D Mark III fényképezőgéppel és MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo objektívvel készítve. Fotó: CSL, Canon

Embriológiai fejlődés, az in vitro megtermékenyítést követő első sejtosztódáson átesett zigóták. Canon EOS 60D fényképezőgéppel és MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo objektívvel készítve. Fotó: CSL, Canon