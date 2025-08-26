Elon Musk AI-cége beperelte az Apple-t és az OpenAI-t

Elon Musk AI-cége, az xAI hétfőn beperelte az Apple-t és a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI-t, versenyellenes magatartással vádolva őket – írta meg a CNBC.

A Grok chatbotot fejlesztő xAI startup által indított per azzal vádolja az Apple-t és az OpenAI-t, hogy összejátszottak annak érdekében, hogy fenntartsák monopóliumukat az okostelefonok és a generatív AI-szolgáltatások piacán.

Musk már augusztus elején az X-en belengette, hogy cége pert indít majd, amiért szerinte az Apple megakadályozza, hogy a ChatGPT-n kívül más chatbot elérhesse az App Store alkalmazásbolt toplistájának tetejét. „Ez egy elég meghökkentő állítás annak fényében, amit arról hallottam, ahogy Elon miként manipulálja az X-et saját maga és cégei javára, miközben kárt okoz a versenytársainak és azoknak, akiket nem kedvel” – reagálta erre az X-en Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója.

Elon Musk (bal oldalt) és Sam Altman (jobb oldalt) Fotó: FREDERIC J. BROWN, JUNG YEON-JE/AFP

„Az okostelefonok piacán elért monopolhelyzetét kétségbeesetten védelmező Apple összefogott azzal a céggel, ami a legtöbbet nyer a verseny és az AI-innováció gátlásából. Ez nem más, mint az OpenAI, ami monopolhelyzetben van a generatív AI-chatbotok piacán” – áll a beadványban, amit a texasi északi kerületi bírósághoz nyújtottak be.

„A legújabb kereset jól illeszkedik a Musk által ellenünk folytatott folyamatos zaklatási kampányba” – nyilatkozta az OpenAI szóvivője a milliárdos által indított perre reagálva.