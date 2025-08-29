Van egy pókfaj, amely szentjánosbogarakat használ csalinak, és a trükkje be is jön

Kutatók éjszakai pókokat vettek videóra, amint szentjánosbogarakat fognak el és a hálójukban tartják őket, hogy még több zsákmányt vonzzanak, közben pedig időnként ellenőrzik is őket.

Szentjánosbogarakkal a „kirakatban" több zsákmányt fogtak ezek a pókok, mint a biolumineszcens bogarak nélkül, ami arra enged következtetni, hogy a pókok szándékosan használják csalinak a világító bogarakat, a vadászat sikeressége érdekében – számol be a LiveScience.

A kutatók észrevették, hogy a Kelet-Ázsia szubtrópusi erdeiben élő Psechrus clavis pókfaj példányai – amelyek hálóikat a talaj közelében építik – számos szentjánosbogarat (Diaphanes lampyroides) gyűjtöttek össze, hogy ezeket a fénylő rovarokat vizuális csalinak használják. Hogy ezt kiderítsék, a terepen a kutatók szentjánosbogarakra emlékeztető LED-es lámpákat, valamint hálókat helyeztek el, míg más hálókat üresen hagytak kontrollként. A Journal of Animal Ecology című folyóiratban közzétett eredmények szerint a LED-es hálók háromszor több zsákmányt vonzottak, mint az üres hálók, csak a befogott szentjánosbogarak számát tekintve, a LED-es hálók tízszer többet fogtak, mint a nem LED-es hálók.

A befogott bogarak többsége hím volt, ami a szerzők szerint arra utalhat, hogy a hímek a mozdulatlan fényt potenciális párjuknak hitték. A kutatók szerint a pókok rájöttek, hogyan használhatják ki a szentjánosbogarak szexuális jelzéseit a saját előnyükre. A zsákmány különböző módon való kezelése pedig arra utal, hogy a pók valamilyen jel segítségével képes megkülönböztetni a befogott fajokat, és ennek megfelelően reagál.

