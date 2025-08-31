Egy vásárló sikeresen kért volna 18 ezer poharat az autós rendelésnél, ezért inkább kivezeti az AI használatát egy gyorsétteremlánc

A Taco Bell felfüggeszti a mesterséges intelligencia (AI) 2023 óta fokozatosan bevezetett használatát az autóval áthaladós (drive-through) éttermeiben. A tex-mex gyorsétteremlánc kb. 500 amerikai helyszínen vezette be a technológiát, hogy felgyorsítsa a rendelés folyamatát és csökkentse a hibák lehetőségét.

Aztán az élet közbeszólt: az elmúlt hónapokban több olyan videó is nagyot futott az interneten, amiben a Taco Bell éttermi AI-ja megőrül, akár csak egy egyszerű rendeléstől, akár direkt provokáció miatt. Előbbire példa az a videó, ahol egy – a felvétel kezdetekor már igencsak ideges – fiatal férfinek sokadjára sem sikerül megértetnie az automata rendszerrel, hogy menüjéhez Mountain Dew-t kér inni:

Talán még ennél is ismertebb az az összesítve több millió megtekintésnél járó videó, amelyen valaki 18 ezer vizes poharat kér az AI-tól, és bár a gépi hang egy pillanatra leokézza a különös kérést, hirtelen bejelentkezik egy bosszús emberi hang, hogy felvegye a tényleges rendelést. (A videó címe is az, hogy „Hogyan játszd ki az AI-t”.)

Dane Matthews, a Taco Bell digitális és technológiai vezetője a Wall Street Journalnek elmondta, az AI-asszisztens bevezetése „kihívásokkal teli volt”, és sokat tanultak a folyamatból – például azt, hogy az autós rendeléseknél egyelőre nem szabad használni. „Segítünk majd kiképezni csapatainkat, hogy mikor érdemes AI-hangot használni, és mikor jobb felügyelni vagy közbelépni.”

Nem ez az első eset, hogy egy étteremlánc visszavonja az AI használatát az autós kiszolgálásban: tavaly a McDonald's is kivezette a technológiát, miután több hibás rendelés miatt kezdtek érkezni a panaszok. Az egyik vásárló például az AI félreértése miatt bacont kapott a fagylaltjába, míg egy másik esetben több száz dollár értékű csirke nuggetset adott hozzá a rendeléshez a gép.