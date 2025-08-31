A Qubit+ tartalmai Mátrai Erőmű Gyilkos hőség Eltűnő talajvíz AI vagy nem AI Robotaxi

Egy vásárló sikeresen kért volna 18 ezer poharat az autós rendelésnél, ezért inkább kivezeti az AI használatát egy gyorsétteremlánc

Bodnár Zsolt
augusztus 31.
TECH
A Taco Bell felfüggeszti a mesterséges intelligencia (AI) 2023 óta fokozatosan bevezetett használatát az autóval áthaladós (drive-through) éttermeiben. A tex-mex gyorsétteremlánc kb. 500 amerikai helyszínen vezette be a technológiát, hogy felgyorsítsa a rendelés folyamatát és csökkentse a hibák lehetőségét.

Aztán az élet közbeszólt: az elmúlt hónapokban több olyan videó is nagyot futott az interneten, amiben a Taco Bell éttermi AI-ja megőrül, akár csak egy egyszerű rendeléstől, akár direkt provokáció miatt. Előbbire példa az a videó, ahol egy – a felvétel kezdetekor már igencsak ideges – fiatal férfinek sokadjára sem sikerül megértetnie az automata rendszerrel, hogy menüjéhez Mountain Dew-t kér inni:

Talán még ennél is ismertebb az az összesítve több millió megtekintésnél járó videó, amelyen valaki 18 ezer vizes poharat kér az AI-tól, és bár a gépi hang egy pillanatra leokézza a különös kérést, hirtelen bejelentkezik egy bosszús emberi hang, hogy felvegye a tényleges rendelést. (A videó címe is az, hogy „Hogyan játszd ki az AI-t”.)

Dane Matthews, a Taco Bell digitális és technológiai vezetője a Wall Street Journalnek elmondta, az AI-asszisztens bevezetése „kihívásokkal teli volt”, és sokat tanultak a folyamatból – például azt, hogy az autós rendeléseknél egyelőre nem szabad használni. „Segítünk majd kiképezni csapatainkat, hogy mikor érdemes AI-hangot használni, és mikor jobb felügyelni vagy közbelépni.”

Nem ez az első eset, hogy egy étteremlánc visszavonja az AI használatát az autós kiszolgálásban: tavaly a McDonald's is kivezette a technológiát, miután több hibás rendelés miatt kezdtek érkezni a panaszok. Az egyik vásárló például az AI félreértése miatt bacont kapott a fagylaltjába, míg egy másik esetben több száz dollár értékű csirke nuggetset adott hozzá a rendeléshez a gép.