A krónikus fájdalom is lehet gyerekkori trauma következménye

A gyerekkorban átélt traumák nemcsak mentális terhet rónak az emberekre későbbi életszakaszokban, hanem az egészségi állapotukat és bizonyos betegségekre való fogékonyságukat is befolyásolják – írja a Medical Xpress. Az Aberdeeni Egyetem tanulmánya tizennégy kedvezőtlen gyermekkori élményt (Adverse Childhood Experiences, ACE) határozott meg, például bántalmazást, elhanyagolást, családi konfliktusokat, zaklatást, anyagi nehézségeket és családi betegségeket.

A kutatók több mint 16 ezer olyan ember életútját követték 50 éves koráig, akik az Egyesült Királyságban 1958-ban ugyanazon a héten születtek, majd megvizsgálták az egészségügyi állapotukat 50 évesen. Ennek felméréséhez egy 16 betegséget tartalmazó listát kellett kitöltenie a résztvevőknek saját bevallásuk szerint. „A célzott megközelítés – az egyes ACE-típusok figyelembevételével – képes lehet bizonyos sebezhetőségeket kezelni, különösen a mentális betegségek és a súlyos fájdalom terén” – emelte ki Gary Macfarlane professzor, az Aberdeeni Egyetem epidemiológiai tanszékének vezetője.

Ez az első olyan felmérés, amely a felnőttkori krónikus fájdalmat is összefüggésbe hozza a korai negatív tapasztalatokkal, és többféle egészségügyi következtetést von le. Az eredmények azt mutatták, hogy azok a felnőttek, akik valamilyen megpróbáltatáson esetek át gyerekkorukban, nagyobb eséllyel szenvednek szorongástól, depressziótól vagy krónikus fájdalomtól ötvenéves korukra. Ráadásul aki halmozottan élt át traumákat, több egészségügyi problémával küzdött, mint aki kevesebb negatív élményen esett át.

A JAMA Network Open folyóiratban megjelent kutatás a nőknél leggyakrabban gyomor- és bélrendszeri problémákat, illetve légzőszervi elváltozásokat, például asztmát és hörghurut betegségeket hozott összefüggésbe a gyerekkori traumák átélésével. Ugyanakkor a kutatás szerint a felnőttkori hátproblémák, hallásproblémák, látásproblémák, magas vérnyomás, migrén és bőrproblémák szintén kapcsolódhatnak a gyerekkori megrázkódtatásokhoz.

* * *

Szeptemberben a mesterséges intelligencia (AI) főbb kutatási irányaival, korlátaival és társadalmi kockázataival foglalkozunk az exkluzív, csak Qubit+ tagoknak meghirdetett, következő tudományos estünkön, a 12. Qubit Live-on.

Velünk lesz Huszár Ferenc mérnökinformatikus, az egyik legidézettebb magyar AI-kutató, Ligeti-Nagy Noémi alkalmazott nyelvész, a Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvtechnológiai Kutatócsoportjának vezetője, Jakovác Antal fizikus, a Wigner Adat- és Számításintenzív Tudományok Kutatócsoport vezetője, Gáspári Zoltán bioinformatikus, a PPKE egyetemi tanára és Kizlinger Lilla, Ezüst Medve díjas színművész. Ha nem szeretnél lemaradni, iratkozz fel mielőbb a Qubit+-ra!

Az estet az Amundi Alapkezelő Zrt. támogatja. Amundi-befektetésekkel Te is részese lehetsz az AI-forradalomnak! (x)