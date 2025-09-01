Itt az AI-sztetoszkóp, ami 15 másodperc alatt képes kimutatni három súlyos szívbetegséget

Brit orvosok bemutattak egy áttörést jelentő mesterségesintelligencia-alapú sztetoszkópot, amely mindössze 15 másodperc alatt képes kimutatni három súlyos szívbetegséget. Az Imperial College London és az Imperial College Healthcare NHS Trust kutatói által fejlesztett eszköz a szívelégtelenséget, a szívbillentyű-betegséget és a rendellenes szívritmust is szinte azonnal képes diagnosztizálni – írja a Guardian. A hagyományos, több mint 200 éve feltalált sztetoszkóppal szemben az új, okos változat a szívhangok és a véráramlás olyan apró eltéréseit elemzi, amiket az emberi fül nem érzékel, miközben az eszköz EKG-t is rögzít.

Az újítást a világ legnagyobb kardiológiai kongresszusán, az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) éves rendezvényén mutatták be, Madridban. Egy kb. 12 ezer páciens bevonásával végzett vizsgálatban, amit 200 háziorvosi rendelőben végeztek, az okos-sztetoszkóppal vizsgált pácienseknél kétszer gyakrabban állapítottak meg szívelégtelenséget, közel kétszer gyakrabban szívbillentyű-betegséget, és háromszor gyakrabban pitvarfibrillációt, mint azoknál, akiket a hagyományos módszerekkel vizsgáltak. A kutatók szerint az eszköz segíthet időben felismerni életveszélyes állapotokat, így a betegek hamarabb juthatnak életmentő kezeléshez.

Fotó: Imperial College London

A kaliforniai Eko Health által gyártott sztetoszkóp nagyjából kártyaméretű, a méréseket egy biztonságos, felhőalapú tárhelyre továbbítja, ahol mesterséges intelligencia elemzi azokat, majd az eredményt egy okostelefonra küldi vissza.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a készülék nem rutinszerű szűrésre szolgál egészséges embereknél, hanem azok esetében lehet hasznos, akik valamilyen szívproblémára gyanakodnak, vagy arra utaló tünetet észlelnek. Bár az AI-sztetoszkóp használatánál fennáll a téves diagnózis veszélye, a háziorvosi ellátást így is gyökeresen átalakíthatja, hiszen sok valódi szívproblémát korábban és olcsóbban szűrhet ki a hagyományos módszereknél.

* * *

Szeptemberben a mesterséges intelligencia (AI) főbb kutatási irányaival, korlátaival és társadalmi kockázataival foglalkozunk az exkluzív, csak Qubit+ tagoknak meghirdetett, következő tudományos estünkön, a 12. Qubit Live-on.

Velünk lesz Huszár Ferenc mérnökinformatikus, az egyik legidézettebb magyar AI-kutató, Ligeti-Nagy Noémi alkalmazott nyelvész, a Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvtechnológiai Kutatócsoportjának vezetője, Jakovác Antal fizikus, a Wigner Adat- és Számításintenzív Tudományok Kutatócsoport vezetője, Gáspári Zoltán bioinformatikus, a PPKE egyetemi tanára és Kizlinger Lilla, Ezüst Medve díjas színművész. Ha nem szeretnél lemaradni, iratkozz fel mielőbb a Qubit+-ra!

Az estet az Amundi Alapkezelő Zrt. támogatja. Amundi-befektetésekkel Te is részese lehetsz az AI-forradalomnak! (x)