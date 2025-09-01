Szívelégtelenség kezelésére is jók lehetnek a testsúlycsökkentő gyógyszerek

A fogyás elősegítésére és a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére alkalmazott szemaglutid és tirzepatid több mint 40 százalékkal csökkentheti annak kockázatát, hogy bizonyos típusú szívelégtelenségben szenvedő betegek kórházba kerüljenek vagy meghaljanak – állapította meg egy friss, a Journal of the American Medical Association (JAMA) folyóiratban megjelent kutatás. A megtartott ejekciós frakciójú szívelégtelenség (HFpEF) akkor alakul ki, amikor a szív izomzata nem tud megfelelően ellazulni, így nem telik meg vérrel, noha a pumpafunkciója normális.

A tirzepatidot Mounjaro néven, a szemaglutidot Ozempic és Wegovy néven ismert injekció, illetve Rybelsus tabletta formájában 2-es típusú cukorbetegség és túlsúlykezelés céljából alkalmazzák. A kutatás a két hatóanyagot a jelenleg vércukorszint szabályozására alkalmazott sitagliptin nevű gyógyszerhez képest vizsgálta. Az alkalmazott gyógyszerek működési elve, hogy csökkentik a vércukorszintet, lassítják az emésztést és mérséklik az étvágyat.

Az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) madridi kongresszusán bemutatott felmérés az Egyesült Államokban 2018 és 2024 között dokumentált egészségbiztosítási adatokkal dolgozott, több tízezer beteg egészségügyi értékeinek bevonásával. Az eredmények azt mutatták, hogy a szemaglutid 42 százalékkal, a tirzepatid pedig 58 százalékkal csökkentette a kórházi kezelés vagy a halálozás kockázatát a sitagliptin nevű gyógyszerhez képest. A mért eredmények a kutatók szerint szinkronban vannak a kisebb klinikai vizsgálatok tapasztalataival is – írta meg a Standard.

Ugyanakkor a szívelégtelenségek kezelésére őssejtekből tenyésztett szívizomtapasz hatékonyságával is foglalkoznak kutatások. Ez a technika őssejtekből előállított szívizomszövet segítségével képes kiegészíteni a szívműködést és az előrehaladott krónikus szívelégtelenségben szenvedő betegek gyógyulását is elősegítheti – írtuk meg korábban.

