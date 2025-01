Legalább 42 betegség megelőzésére jó korunk csodagyógyszere, a GLP–1RA

Nemcsak a cukorbetegség kezelésére, hanem számos más egészségügyi probléma megelőzésére is jók azok a gyógyszerek, amelyek az elmúlt években leginkább azért keltettek különösen nagy érdeklődést, mert a fogyást is elősegítik. A GLP–1-receptor-agonistákról az eddigiekben megtudtuk, hogy a depresszió és a szorongás, illetve az alkoholproblémák kezelésében is hatékonyak lehetnek, de egy friss tanulmányból kiderült, hogy ez még csak a jéghegy csúcsa: a kutatók összesen 42 olyan betegséget soroltak fel, amelynek a megelőzésében jelentős szerepet játszhat a gyógyszer.

A kutatók 216 ezer, a hagyományos kezelés mellett GLP–1RA-tartalmú gyógyszerekkel is kezelt cukorbeteg adatait vetették össze 1,2 millió, csak hagyományos ellátásban részesülő betegével, majd megvizsgálták, hogy melyik csoportban milyen eséllyel alakulnak ki különböző betegségek, illetve milyen mellékhatásokra lehet számítani a kiegészítő kezeléseknél. Ziyad Al-Aly epidemiológus, a tanulmány vezető szerzője szerint bár csak cukorbetegek adatait vizsgálták, nincs okuk feltételezni, hogy az eredmények csak a diabétesszel élők esetében alakulnának így. Az elhízás viszont fontos szempont: a fogyasztószerként is ünnepelt Ozempic, Wegovy és társai legalábbis részben éppen a súlyleadás révén csökkentik több betegség kialakulásának kockázatát is.

A minden eddiginél átfogóbb vizsgálat eredményei szerint a kezelés 13 százalékkal csökkentette az opioidok használata miatt kialakuló egészségügyi problémák kialakulásának kockázatát, 19 százalékkal a bulimiáét, 18 százalékkal a skizofréniáét és egyéb pszichotikus rendellenességekét, 10 százalékkal az öngyilkossági gondolatok kialakulásáét és az önbántalmazásét, 12-vel az Alzheimer-kórét és szintén 12-vel a bakteriális fertőzésekét.

Lehetséges mellékhatások

Aly szerint ezek közül akadnak olyanok, amelyeket már eddig is kutattak, de a bakteriális fertőzések kialakulásának csökkenő kockázatát meglepőnek nevezte, ahogyan azt is, hogy a kezelésben résztvevők között megnövekedett az ízületi gyulladás kialakulásának kockázata. Ez utóbbiról úgy gondolja, hogy a hirtelen súlycsökkenéssel járó izomtömeg-veszteség okozhatja, de nem ez a szerek egyetlen mellékhatása: a feltárt előnyök mellett a kutatásban 19 lehetséges mellékhatást is azonosítottak.

Ezek többsége nem túl súlyos: a legtöbben hasfájásról, hányingerről és hányásról számoltak be. A mellékhatásokról Mutnéfalvy Zoltán belgyógyász-endokrinológus, a PeriodX Nőgyógyászati és Endokrinológiai Központ szakorvosa korábban a Qubitnek elmondta, hogy többségükben tápcsatornai jellegűek, és általában a kezelés elején, vagy dózisemelés során jelentkeznek, a súlyos mellékhatások, mint a hasnyálmirigy-gyulladás kockázatának fokozódása, az epekövesség vagy a májemzinszintek emelkedése, ritkák. A mostani kutatásban emellett arra jutottak, hogy a szemaglutidok alkalmazása bizonyos esetekben alacsony vérnyomást okoz, illetve megnöveli a vesekő kialakulásának kockázatát is.

Naveed Sattar, a Glasgow-i Egyetem kutatóorvosa szerint a tanulmányban említett 42 betegség egy részénél még további randomizált vizsgálatok szükségesek, más esetekben viszont a mostani kutatás alátámasztja az eddigi eredményeket, összességében pedig a szerek új, eddiginél szélesebb körben történő alkalmazása előtt nyitja meg a kaput.