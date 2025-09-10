Harmadfokon is felmentette a Greenpeace fecskementőit a bíróság

Harmadfokon, jogerősen is felmentette Udvaros Dorottyát és a Greenpeace aktivistáit a bűncselekmény vádja alól a Győri Ítélőtábla – olvasható a Greenpeace Magyarország szerdai közleményében.

Korábban megírtuk, hogy a civil szervezet aktivistái még 2021-ben tartottak figyelemfelkeltő fecskementő akciót a Fertő tónál. Az aktivisták a tavon honos védett fecskék érdekében léptek fel, mégpedig úgy, hogy eltávolították a műanyag rácsozatot, amelyek a beruházók szereltettek fel a még álló cölöpházak alatti mólóra – megakadályozandó a fecskék fészkelését. A rácsot a kivitelezők „madárvédő hálónak” nevezték. Csakhogy az ominózus esetben a házat már nem lehetett volna elbontani, mert a tojásos fészkek tönkretétele bűncselekménynek minősült volna.

Fotó: Greenpeace / Járdány Bence

Az Udvaros Dorottya részvételével lezajlott akcióról videó is készült.

A vád azt rótta fel, hogy az akcióval összesen 102 800 forint kárt okoztak, ezért a Soproni Járásbíróság 2023 őszén a 12 vádlott közül 11-et – köztük Udvaros Dorottya Kossuth-díjas színművészt – bűnösnek mondta ki és megrovásban részesítette. Másodfokon a bíróság már felmentette az aktivistákat, és kimondta, hogy a megrongált háló értéke még az esetleges helyreállítás költségével együtt is két fecsketojásnak felel meg.

A civil szervezet 2025. szeptember 10-i, szerdai közleménye szerint az aktivisták nem követtek el bűncselekményt, a Győri Ítélőtábla pedig

„helybenhagyta a másodfokú felmentő ítéletet, mely szerint a Greenpeace aktivisták magatartása nem volt veszélyes a társadalomra. A bíróság érvelése szerint a természeti értékeink közös tulajdonunk, melyeknek a védelme fontosabb volt a fecskeháló védelménél. Az érvelésben a bíró azt is hozzátette természeti értékeink védelme mindannyiunk feladata”.

