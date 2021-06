A Fertő tavi szállodaberuházásnál akciózott a Greenpeace

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Békés akciót szervezett a Greenpeace Magyarország június 10-én a Fertő tavon, ahol a Mészáros & Mészáros Kft. kivitelezésében épül hatalmas kikötő. Később szállodát, apartmanházakat, parkolót, látogató- és sportközpontot is létesítenek. A beruházás keretében a tavon álló cölöpházakat is elbontatják, mégpedig saját tulajdonosaik költségére.

A Fertő tó többszörös védelem alatt álló terület, nemzeti park, Natura 2000 terület, a vízi madarak és a vizes élőhelyek védelmére létrehozott ramsari egyezmény is felvette a különlegesen értékes vizes élőhelyek listájára, emellett UNESCO-világörökségi terület is.



„Madárvédő hálók” a fecskék ellen

Az aktivisták a tavon honos védett fecskék érdekében léptek fel, mégpedig úgy, hogy eltávolították a műanyag rácsozatot, amelyek a beruházók szereltettek fel a még álló cölöpházak alatti mólóra – megakadályozandó a fecskék fészkelését. A rácsot a kivitelezők „madárvédő hálónak” nevezik. A már lakott fecskefészkek eltávolítása bűncselekménynek számít.

Fotó: Greenpeace / Járdány Bence

„Felfoghatatlan és mélyen erkölcstelen, hogy az ökológiai és klímaválság kellős közepén ma még bárkinek Magyarországon eszébe jut a természetet pusztítani. A helyzetet csak még elkeserítőbbé teszi, hogy ezt maga a magyar állam teszi. Elherdálja közös természeti értékeinket, tönkreteszi veszélyeztetett fecskéink szaporodási lehetőségeit egy kevesek érdekét szolgáló luxusberuházás érdekében, közpénzen. Milyen jövőt hagyunk így hátra gyerekeinknek, unokáinknak? Nemcsak természetvédőként, de anyaként és nagymamaként is felelőtlen és mélyen elítélendő cselekedetnek tartom mindezt” – idézte a Greenpeace közleménye Rodics Katalin ökológust, címzetes egyetemi docenst, a szervezet szakértőjét.

Az Udvaros Dorottya részvételével lezajlott akcióról videó is készült.

Fecskefészkek védenék a házakat?

A fecskék több mint 8000 kilométer vándorlás után állnak neki fészket rakni Magyarországon. Az emberi tevékenység miatt számuk riasztóan visszaesett az elmúlt időszakban, becslések szerint 5 éven belül eltűnhetnek Magyarországról. A Fertő tavon élő és fészkelő füsti fecske és molnárfecske természetvédelmi értéke ötvenezer forint, így egyetlen 3-5 tojásos, vagy már fiókás fészek leverése is bűncselekménynek minősülhet, és akár negyedmillió forint kártérítést is vonhat maga után.

Jelenleg még tart a fecskék költési időszaka, és a Greenpeace azt reméli, hogy ha sikerülne elérni, hogy a madarak még idén a házakon vagy a mólok alatt költsenek, akkor nem lehetne lebontani a beruházó útjában álló házakat a fiókák kirepüléséig.

Fotó: Greenpeace / Járdány Bence

Hogy milyen kiemelt értéket képvisel a környék világörökségi szempontból, az is mutatja, hogy az UNESCO Európában és Észak-Amerikában csupán 11 területet tartott érdemesnek arra a világörökségi státuszra, amelyhez a kulturális és a természeti értékeket együttesen vizsgálják, és ezek tökéletes összhangját kívánják globális értékként megvédeni. A Fertő tó ezek közül az egyik – az UNESCO kérte is a szállodaprojekt leállítását.

A 60 hektáros beruházás a Greenpeace szerint számos magyar jogszabályt és Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait is sérti, egyebek mellett az alaptörvényt, a természet védelméről szóló törvényt, a Natura 2000 területekről szóló kormányrendeletet, a vizes élőhelyek védelméről szóló kormányrendeletet, valamint Magyarországnak a ramsari egyezményben vállalt és törvényben rögzített kötelezettségvállalásait is.

A Greenpeace Magyarország bíróságon is megtámadta a beruházást, de a helyi civilekkel is tovább küzd a Fertő tó megmentéséért. A magyar nyelvű petíciót eddig több mint tizenkétezren írták alá, a német nyelvű változatot több mint hatezren. Június 18-ára Budapestet tüntetést is szerveznek a Fertő tó védelmében.

