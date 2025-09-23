Tudományosan vizsgálták, hogyan lehetne csillapítani a politikai megosztottságot és gyűlölködést

Egy, az Egyesült Államokban végzett kutatás szerint a különböző politikai nézeteket valló emberek közötti ellenségeskedés csökkentésére irányuló beavatkozások csak mérsékelt és rövid ideig tartó hatással bírnak – derül ki a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmányból.

A kutatócsoport, amelyet a Dartmouth College politológiaprofesszora, Sean Westwood vezetett, 25 tanulmányt elemzett, amelyek 77 különböző beavatkozást vizsgáltak – a politikai ellenféllel kapcsolatos téves hiedelmek helyreigazításától kezdve a pártok közötti személyes kapcsolatok elősegítéséig. Az átlagolt eredmény szerint a beavatkozások hatására a résztvevők negatív érzelmei az ellenségesnek tartott párt iránt mindössze 5,4 ponttal csillapodtak egy 101 pontos skálán. A kutatók megjegyzik, hogy ez a változás kisebb, mint a közvéleményben rövid idő alatt tapasztalható ingadozások, és várhatóan nem befolyásolja a kulcsfontosságú attitűdöket, például az álhírekbe vetett hitet vagy a demokratikus normák támogatását.

A kutatók ráadásul azt találták, hogy ezek a hatások gyorsan el is múlnak – írja a Guardian. Azokban a vizsgálatokban, amelyek utánkövetési adatokat tartalmaztak, az ellenségeskedés csökkenésének kb. 75 százaléka egy héten belül eltűnt, két hét után pedig szinte teljesen lenullázódott. Több mint 7000 résztvevő bevonásával végzett további kísérletek kimutatták, hogy sem a több beavatkozás egyidejű alkalmazása, sem az ismételt beavatkozások nem növelték jelentősen vagy hosszabbították meg a hatást.

A kutatók szerint ezek az eredmények azt jelzik, hogy nincs gyors megoldás az Egyesült Államok mélyülő politikai polarizációjára.

Westwood és kollégái úgy vélik, hogy a tartós változáshoz valószínűleg azokat az ösztönzőket kell megváltoztatni, amelyek a politikai és a médiában szereplő „elit” szereplőket a megosztottság szítására ösztönzik. „A demokráciánk helyreállításához hosszú távú elköteleződés szükséges a szakpolitikai fókuszú jelöltek támogatására, a közösségi médiában burjánzó gyűlöletnek való ellenállásra, valamint a szövetségi kormány integritásának helyreállítására” – mondta Westwood.

Külső szakértők, például az Észak-Karolinai Egyetemen kutató Kurt Gray egyetértenek abban, hogy a rendszerszintű polarizáció miatt nehéz tartós változást elérni, de hangsúlyozzák, hogy a helyi, alulról jövő kapcsolatok továbbra is értékesek. „A tartós kapcsolatok a politikai oldalak között kulcsfontosságúak a változás megteremtésében” – mondta Gray, kiemelve, hogy a személyes beszélgetések elengedhetetlenek a szakadék áthidalásához.