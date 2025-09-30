Egy új kísérleti kannabiszkivonat mellékhatások nélkül gyógyítja a krónikus derékfájdalmat

A krónikus derékfájdalom, vagy deréktáji fájdalom (chronic low back pain, CLBP) a világ egyik vezető mozgásszervi panasza, amely az egészségügyi világszervezet, a WHO statisztikái szerint a Föld felnőtt lakosságának több mint 70 százalékát érinti élete során legalább egyszer.

A Nature Medicine folyóiratban hétfőn megjelent tanulmányukban német és osztrák kutatók azt állítják, hogy a mindössze 5 százaléknyi pszichoaktív hatóanyagot (közelebbről Δ9-tetrahidrokannabinolt, miszerint THC-t) tartalmazó DKJ127 ipari kenderfajtából származó, VER-01 néven lajstromozott növényi kivonat meglepően hatásos a krónikus derékfájdalmak klinikai terápiájában – írja a New Scientist.

A vizsgálatban 820 krónikus derékfájdalomban szenvedő embert véletlenszerűen osztottak be VER-01-et vagy placebót 12 héten át szedő csoportba. A vizsgálat végén a kivonattal kezelt páciensek fájdalompontszáma átlagosan 1,9-cel csökkent 0-tól 10-ig terjedő skálán, míg a placebót szedőknél ez az érték 1,4 volt a csökkenés mértéke. A klinikai vizsgálat nem talált olyan mellékhatásokat, amelyek a VER-01-re való rászokás, illetve a szerrel való visszaélés legcsekélyebb kockázataira is utalhattak volna.

A nagymintás vizsgálat VER-01-et szedő résztvevői alvásuk minőságében és fizikai funkcióikban is jelentős javulást tapasztaltak, az olyan mellékhatások, mint a szédülés, a fáradtság, a szájszárazság vagy a hányinger pedig rendkívül enyhének bizonyultak. A kannabiszkivonat különösen hatékonynak mutatkozott idegkárosodás okozta neuropátiás fájdalom esetén.

A New Scientist által idézett független szakértők szerint a hannoveri, jénai, heidelbergi és bécsi kutatók közös eredményei az eddigi legígéretesebbek az orvosi marihuána klinikai felhasználását illetően.