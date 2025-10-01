Soha semmilyen tudományos kísérlet nem igazolta a napvédő krémek rákkeltő hatását

Az utóbbi években óriási divat lett a naptej: elég körülnézni a drogériákban és a patikák polcain, és ha valaki még a közösségi média platformjaira is felmerészkedik, egészen új világ tárul elé.

Magyarországon évente 3400 új melanómás esetet regisztrálnak, és bár ezzel nem vagyunk az EU-s élmezőnyben, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy védettebbek lennénk ellene. Az adatok inkább arra mutatnak rá, hogy a magyar egészségügyi rendszerben lassabban és kevésbé ismerik fel a problémás bőrelváltozásokat – ami részben abból fakad, hogy kevesen járnak rutinszerű szűrésre.

Megfigyelhetők ugyanakkor generációs különbségek, nyilvánvalóan nem függetlenül a közösségi médiában tapasztalható jelenségektől. A fiatalabbak nemcsak a fényvédelemre, hanem a szűrésre és az önellenőrzésre is jobban figyelnek – utóbbihoz a bőrgyógyászok a rút kiskacsa szabályt és az ABCDE-szabályt ajánlják. Előbbi az átlagostól eltérő anyajegyekre figyelmeztet, utóbbi pedig a szimmetria, a határoltság, a szín, az átmérő, illetve a dudorodás mértékére és változására.

Andrusch Anna bőrgyógyász Fotó: Geomedical

Andrusch Anna bőrgyógyásszal arról beszélgettünk, hogy probléma-e az, hogy trend lett a fényvédelemből, átverés-e a magas faktorszám, lehetnek-e veszélyesek a napvédő krémek, mi a baj a házilag kotyvasztott fényvédőkkel és hogy egyáltalán: szabad-e napozni?

Hallgasd alább:

Az epizód elérhető Spotify-on, Apple Podcasts-on, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel!

Hallgass bele ezekbe is: