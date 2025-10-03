A szívinfarktusok döntő többségének van előjele, akár évekkel korábban

A legtöbb szívinfarktus, sztrók és szívelégtelenség nem a semmiből jön: az amerikai Northwestern Egyetem és a dél-koreai Yonsei Egyetem nagy kutatása azt mutatja, hogy 99 százalékban már jóval az eseményt megelőzően vannak kockázati jelek. A rizikófaktorok és egyben legkorábbi jelek a magas vérnyomás, a magas vércukor-, illetve koleszterinszint, és természetesen a dohányzás. A kutatás hétezer felnőttet vizsgált tíz éven keresztül, az Egyesült Államokban és Dél-Koreában.

Az erről szóló tanulmány, amelyről a Knowridge számol be, az American College of Cardiology folyóiratában jelent meg, és azt állítja, hogy a szívproblémák nem véletlenszerűek vagy hirtelenek, hanem idővel alakulnak ki, elhanyagolt, vagy nem megfelelően kezelt problémák következményeként.

A szívbetegségek továbbra is az első számú haláloknak számítanak számos országban, ezért is fontos a kockázati tényezők pontos megértése. Philip Greenland, a tanulmány vezető szerzője, a Northwestern Egyetem kardiológiai professzora szerint az üzenet egyértelmű: nem szükséges új kiváltó okokat keresni, ehelyett a vérnyomás, a koleszterin és a vércukor szintjének egészséges mértéken tartására, valamint a dohányzás elkerülésére kell fókuszálni.

A vizsgálat is pontosan ezeket a tényezőket vette figyelembe. A „nem optimális szintek” megítéléséhez az American Heart Association definícióit használták: 120/80-as, vagy annál magasabb vérnyomás, 200 mg/dl feletti koleszterinszint, 100 mg/dl feletti vércukorszint. Ezek nem olyan magasak, hogy betegségről beszélhessünk, viszont kockázatot jelentenek.

Megvizsgálták a súlyosabb küszöbértékeket is, mint például a 140/90 vagy annál magasabb vérnyomás, a 240 feletti koleszterinszint vagy a 126 feletti vércukorszint – e szintek alapján az orvosok már betegséget diagnosztizálnak. A dél-koreai és az amerikai csoportokban egyaránt ugyanazok voltak az eredmények.

A szívrohamot, sztrókot, vagy szívelégtelenséget elszenvedők több mint 99 százalékánál jelentkezett legalább egy ilyen kockázati tényező, az eseményt megelőző években. Több mint 93 százalékuk esetében pedig kettő vagy több.

A magas vérnyomás volt a leggyakoribb probléma, Dél-Koreában a betegek több mint 95 százalékánál, az Egyesült Államokban 93 százalékuknál megtalálható volt. Még a 60 év alatti fiatalabb nőknél is – akiket alacsony kockázatúnak szoktak tartani – legalább egy kockázati tényező volt jelen, mielőtt szívproblémáik jelentkeztek.





