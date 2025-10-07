Tízmilliárd éve utazhat a 3I/ATLAS csillagközi objektum, ami pénteken közelítette meg a Marsot

Tízmilliárd éve utazhat galaxisunkban a 3I/ATLAS csillagközi üstökös – állítja egy friss kutatás, amiről hétfőn számolt be a Live Science.

Xabier Pérez-Couto, a Spanyolországban található Coruña-i Egyetem csillagásza és kollégái azt kívánták rekonstruálni, hogy az égitest milyen pályát járt be az elmúlt 10 millió évben. A kutatók 62 olyan, hozzánk közeli csillagot találtak, amik mellett a csillagközi üstökös az elmúlt néhány millió évben elhaladhatott.

A vizsgálatukhoz az arXiv preprint szerverre szeptemberben feltöltött tanulmányuk szerint az Európai Űrügynökség (ESA) Gaia űrtávcsövének méréseit használták fel, ami küldetése során több milliárd Tejútrendszerbeli csillag pozícióját és távolságát határozta meg lenyűgöző precizitással.

A chilei Gemini South teleszkóp felvétele a 3I/ATLAS csillagközi üstökösről Fotó: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

„Azt találtuk, hogy egyetlen napközeli csillag sem képes megmagyarázni a 3I/ATLAS pályáját és sebességét” – nyilatkozta Pérez-Couto a Live Science-nek. Mindössze egyetlen, a Napnál némileg kisebb, közeli csillag befolyásolta a csillagközi objektum pályáját, de az is csak minimálisan.

Ebből a kutatók arra következtetnek, hogy a 3I/ATLAS egy nagyon ősi égitest, ami több milliárd éve utazik, és aminek eredete a Tejútrendszer vékony korongjának határán található. A Tejútrendszer vékony korongja az a terület, ahol a galaxisunkban elhelyezkedő legtöbb csillag, így a Nap is kering. Ezt a vastag korongnak nevezett régió veszi körül, ahol idősebb, alacsonyabb fémtartalmú csillagok találhatók.

Egy korábbi, júliusban az arXiv-on publikált kutatás eredetileg azt állította, hogy a 3I/ATLAS ebből, a vastag korongnak nevezett régióból származhat. Az új vizsgálat a két korong határterületét jelöli meg a csillagközi üstökös eredeteként. Ez alapján az égitest a Naprendszerünk koránál kétszer idősebb, potenciálisan 10 milliárd éves lehet.

A csillagközi üstökös, ami nem jelent veszélyt a Földre, pénteken 28 millió kilométerre közelítette meg a Marsot. Az amerikai űrügynökség (NASA) Perseverance marsjárója a jelek szerint meg is örökítette a csillagközi üstököst a marsi égen, ami a hosszú expozíciós idejű felvételen egy fényes csíkként jelenik meg.