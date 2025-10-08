Digitális méregtelenítő túrán volt, csak egy nappal a ceremónia után értesült saját Nobel-díjáról az amerikai kutató

Mint megírtuk, 2025-ös orvosi-élettani Nobel-díjat az immunrendszer működést feltáró három kutatónak ítélte a stockholmi Karolinska Intézet.

Mary E. Brunkow, a seattle-i Rendszerbiológiai Intézet (ISB) kutatója és Szakagucsi Simon (Shimon Sakaguchi), az Oszakai Egyetem immunológus professzora már hétfőn, október 6-án ünnepelhetett, de az amerikai Fred Ramsdell, a Sonoma Biotherapeutics tudományos tanácsadójának „telefonja repülőgép üzemmódban volt, amikor a Nobel-bizottság megpróbálta felhívni” – írja a BBC.

A BBC szerint az amerikai tudós feleségével, Laura O'Neill-lel és két kutyájukkal egy háromhetes, Montana grizzly medvék lakta vidékén túra utolsó napjánál tartott, amikor neje sikoltozni kezdett, ám nem egy ragadozó támadása miatt, hanem, mert telefonját ellepték a szöveges üzenetek, mind a 200-ban az állt, hogy férje elnyerte az orvosi-élettani Nobel-díjat. Ezután a pár a telefonáláshoz elegendő térerőt keresve autóba ült és meg sem állt Dél-Montanáig. „Itt délután három volt, amikor elértem a Nobel-bizottságot. Természetesen mind ágyban voltak, mert ott hajnali egy óra volt” – idézte fel a nem mindennapi epizódot Ramsdell. Amikor a BBC rákérdezett, hogy nem gondolta-e, hogy tréfát űznek vele, a friss díjazott azt felelte: „Sok barátom van, de nem elég összehangoltak ahhoz, hogy ezt a viccet eljátsszák, legalábbis egyszerre ennyien”.